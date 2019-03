المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إرفاق الصور والفيديو بالملاحظات في Notes

يسمح تطبيق الملاحظات في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل (IOS) للمستخدم بمشاركة الملاحظات والمذكرات مع الغير لمزيد من التواصل. كما يسمح أيضاً بإرفاق الصور ومقاطع الفيديو بالملاحظات، فإذا رغبت في إرفاق الصور أو مقاطع الفيديو بإحدى الملاحظات في التطبيق، اتبع هذه الخطوات:

• افتح التطبيق ثم افتح الملاحظة التي ترغب في تشاركها مع الآخرين.

• انقر فوق الملاحظة، وستظهر أمامك مجموعة من الأيقونات.

• انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل علامة الجمع (+)، أو انقر فوق أيقونة الكاميرا في نظام التشغيل (IOS 10).

• ستظهر أمامك نافذة منبثقة، انقر داخلها فوق خيار التقاط صورة أو فيديو (Take Photo or Video) لتلتقط صورة أو فيديو جديداً، وبموجب ذلك سيتم فتح تطبيق الكاميرا، قم بالتصوير ثم انقر فوق خيار استخدام الصورة (Use Photo) أو الفيديو.

• يمكنك بدلاً من الخطوة السابقة النقر فوق خيار مكتبة الصور لتختار إحدى الصور أو الفيديوهات الموجودة بها ثم النقر فوق زر Choose.