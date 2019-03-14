المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إنشاء اختصارات المواقع في متصفح «كروم»

بدأت «غوغل» إجراء تغييرات على الصفحة الرئيسة لمتصفح «كروم»، ليصبح أكثر اقتراباً من احتياجات المستخدمين. ومن ذلك إمكانية إضافة اختصارات لبعض المواقع التي يفضلها المستخدم بحيث يسهل عليه الوصول إليها. وهي ميزة يفضلها كبار السن لأنها تسهل عليهم العثور على مواقعهم المفضلة. لذلك إذا كنت من مستخدمي «كروم» فيمكنك إنشاء هذه الاختصارات بنفسك، من خلال:

- افتح متصفح «كروم» على جهاز الكمبيوتر وسجل الدخول إلى حسابك.

- توجه إلى نهاية الصفحة الرئيسة وانقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل علامة الجمع.

- ستظهر أمامك نافذة جديدة، سجّل في أعلاها الاسم الذي تفضله للموقع الذي ترغب في إنشاء اختصار له.

- سجل في الحقل الثاني من النافذة عنوان الويب للموقع المرغوب.

- توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة وانقر فوق خيار «تم» done.

- لو رغبت في إلغاء هذا الاختصار انقر فوق خيار: «إلغاء».

الاحتفاظ بملفات Voice Memos في «ماك»

لا يحتوي تطبيق «المذكرات الصوتية» Voice Memos الموجود على أجهزة «ماك»، على خيارات الحفظ Save أو «تصدير» Export الملفات. لكن المستخدم قد يحتاج أحياناً إلى الاحتفاظ ببعض هذه المذكرات يدوياً في مكان بعينه ليستطيع الوصول إليها لاحقاً بسهولة، فلا يتمكن من ذلك.

إلا أنه يمكنك حفظ الملفات الصوتية في المكان الذي تريده، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- افتح المذكرات الصوتية على «ماك»، وتوجه إلى الجانب الأيسر من النافذة الرئيسة.

- اختر المذكرة الصوتية التي تريد حفظها في مكان محدد للوصول إليها بسهولة، وانقر فوقها مع التثبيت.

- اسحب الملف الخاص بالمذكرة إلى شاشة سطح المكتب، أو إلى أي مجلد داخل تطبيق the Finder.

- سيتم حفظ المذكرة الصوتية في ملف صوتي بصيغة.m4 وبالاسم الأصلي المحفوظة به ضمن تطبيق المذكرات الصوتية، ويمكنك بعدها عن طريق «السحب والإفلات» drag and drop وضعها في أي مجلد أو قسم ترغبه من الجهاز.