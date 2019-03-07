المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إحلال الرموز التعبيرية محل الكلمات

تضيف الرموز التعبيرية الكثير من المرح إلى الرسائل المتبادلة بين الأصدقاء، لاسيما أنه عندما يتم إحلال بعض الرموز محل الكلمات، لذلك تولي نظم تشغيل الهواتف الذكية اهتماماً خاصاً للموضوع، ومنها نظام «آي أو إس» الذي طور كثيراً في هذه الرموز وفي طرق الوصول إليها. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بهذا النظام، وأردت استخدام الرموز التعبيرية في رسائلك بطريقة سهلة، فإنه يمكنك ذلك كما يلي: اكتب الرسالة التي تود إرسالها، وستلاحظ أن ملمح التنبؤ النصي في الهاتف يعرض لك في أعلى الشاشة الرموز التعبيرية المقترحة، التي يمكنها أن تحل محل الكلمة التي تريد كتابتها. ولتقوم بإحلال الرمز التعبيري محل الكلمة، انقر الرمز قبل إضافة المسافة بين الكلمة وما بعدها.

أما إذا كنت ترغب في إضافة الرمز بعد الكلمة التي يعبر عنها، فأضف مسافة ثم انقر الرمز التعبيري. وفي حال أردت إنجاز الأمر بطريقة أسرع، اكتب الرسالة كلها دفعة واحدة ثم انقر فوق أيقونة الكرة الأرضية أو أيقونة الوجه المبتسم، التي تعبر عن الرموز التعبيرية في نهاية الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح.

التمييز بين علامات التبويب في «فيفالدي»

يتميز متصفح «فيفالدي» بعدد من الميزات، منها إمكانية التعامل مع علامات التبويب، كتكرارها وضمها في مجموعات، وتمييزها بخصائص معينة وإدخالها إلى حالة الثبات. كما يتيح المتصفح لمستخدمه بعد إدخال بعض علامة التبويب على حالة الثبات التمييز بين التبويبات النشطة وغير النشطة، بمجرد النظر إلى اللسان الخاص بكل منها في شريط علامات التبويب المفتوحة. فإذا أردت تفعيل ملمح تمييز علامات التبويب في وضع الثبات والنشاط في «فيفالدي»، فاتبع الآتي: افتح المتصفح، وتوجه إلى قائمة الإعدادات لتظهر نافذة جديدة، مرر داخل شريط القوائم في الجانب الأيسر من الصفحة حتى تصل إلى قائمة «علامات التبويب» Tabs وانقر فوقها، ثم مرر داخل الجانب الأيمن من الصفحة حتى تصل إلى قسم «عرض علامات التبويب» Tab Display، ومن ثم ابحث داخل القسم السابق عن خيار «إعتام أيقونة علامة التبويب عندما تدخل إلى وضع الثبات» Dim Icon when Hibernated وضع علامة التأشير داخل المربع الموجود بجانبه.