المصدر: الإمارات اليوم

تحديث تطبيقات «مايكروسوفت»

يحتوي جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام WINDOWS 10 على عدد من التطبيقات التي تقدمها «مايكروسوفت». وعندما يقوم نظام التشغيل بالتحديث التلقائي، يفاجأ المستخدم بأن التطبيقات والأدوات الأخرى لم يتم تحديثها، وهو أمر مزعج، لأنه يعني أن هذه المنتجات ستفتقد المزايا الجديدة التي يطرحها المطورون. لذلك يمكن للمستخدم ضمان التحديث التلقائي من خلال النقر أولاً فوق قائمة «ابدأ» START، مرر بعد ذلك داخل الجانب الأيسر من النافذة التي ظهرت أمامك، حتى تصل إلى أيقونة الترس الأبيض وانقر فوقها، ثم انقر فوق قسم: «التحديثات والأمان» Updates & security.

مرر للأسفل في النافذة التالية، حتى تصل إلى رابط: «خيارات متقدمة» Advanced options وانقر فوقه، ثم ابحث داخل النافذة الجديدة عن خيار: «تحديث منتجات مايكروسوفت الأخرى مع تحديث نظام ويندوز» Give me updates for other Microsoft products when I update Windows، وحرك المؤشر الموجود تحت الخيار السابق من اليسار إلى اليمين، لتفعيله.

الطباعة عبر «آي فون» و«آي باد»

تتميز الطباعة اللاسلكية من هواتف «آي فون» أو أجهزة «آي باد» بالسهولة الشديدة، خصوصاً إذا استعان المستخدم بالطابعات المزودة بتقنية Air Print، إذ يستطيع الجهاز الذي يعمل بنظام تشغيل «آي أو إس» الاتصال بالطابعة على الفور.

لذلك، إذا كنت تمتلك طابعة تدعم تقنية Air Print، فإنه يمكنك استخدامها في الطباعة عن بُعد، باتباع هذه الخطوات:

تأكد أولاً من أن الطابعة وجهاز الهاتف، أو «آي باد»، متصلان بالشبكة اللاسلكية نفسها، وتأكد من كون الجهاز داخل النطاق.

افتح التطبيق الذي يتيح لك طباعة المستندات، ثم انقر فوق «مشاركة» SHARE.

ستظهر أمامك مجموعة خيارات، وهنا انقر فوق: «طباعة» Print.

انقر داخل النافذة الجديدة أمامك فوق خيار: «تحديد الطابعة» Select Printer ثم اختر الطابعة التي ترغب في استخدامها، وحدد في النافذة التالية خيارات الطبع التي تفضلها كعدد النسخ ولون الطباعة.

وأخيراً، انقر فوق خيار: «طباعة» Print أعلى الجانب الأيمن من النافذة.