المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تغيير تطبيق البريد الافتراضي في «ويندوز 10»

يحرص نظام التشغيل «ويندوز 10» على أن يجعل الإعدادات الافتراضية لبعض الإجراءات تقود المستخدم إلى الاستعانة ببرامج وتطبيقات شركة «مايكروسوفت» الأخرى. ومن ذلك مثلاً أن يكون المتصفح الافتراضي للنظام هو متصفح «إيدج»، أو أن يكون برنامج البريد الافتراضي هو برنامج البريد الخاص بالنظام. لكن مع ذلك يتيح نظام «ويندوز 10» للمستخدم تغيير الإعدادات الافتراضية، فإذا كنت من مستخدمي هذا النظام ورغبت في تغيير برنامج البريد الافتراضي على النظام، اتبع ما يلي:

توجه إلى حقل البحث في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، واكتب داخل المستطيل العبارة التالية: «التطبيق الافتراضي» default app، ثم ابحث داخل النافذة الجديدة التي ستظهر عن خيار «إعدادات التطبيق الافتراضي» Default app settings وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى قسم «البريد الإلكتروني» Email في النافذة التالية وانقر زر «البريد» Mail، ومن ثم اختر التطبيق الذي ترغب في استخدامه تطبيقاً افتراضياً للبريد من القائمة التي ظهرت أمامك.

استخدام ملمح رفع اليد لاستدعاء «سيري»

تسعى شركة «أبل» إلى تطوير الميزات المقدمة لمستخدمي هواتفها الذكية أو ساعاتها، ومن أبرز الملامح الجديدة التي أضيفت إلى خدمات المساعد الرقمي «سيري» في نظام التشغيل «watchOS 5»، ميزة رفع اليد وتقريبها من الفم للحديث إلى «سيري»، من دون الاضطرار إلى استدعائها بالنداء المعروف «Hey Siri». فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، انتبه إلى النصائح التالية عند تفعيل الملمح الجديد: إذا كنت محاطاً بعدد من الأشخاص ورفعت الساعة لاستخدام الملمح، لكن «سيري» فشل في الاستماع إليك، فلا تستخدم نداء الاستدعاء في المرة الثانية، بل قرب الساعة من فمك بدرجة أكبر وابدأ في إلقاء الأوامر. كما يمكنك استخدام هذا الملمح عندما تفتح تطبيقاً معيناً عبر الساعة، أو عندما تظهر أيقونة الوجه على الشاشة. واجعل صوتك في الحديث إلى «سيري» في المستوى الطبيعي، وتجنب الهمس إليه. ويمكنك مع استخدام هذا الملمح أن تستخدم ملامح التشغيل الأخرى مع «سيري»، كتلقي الإجابات في وضع الصمت أو عبر سماعات الرأس فقط.