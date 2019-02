المصدر: الامارات اليوم

استخدام «التصفح الخفي» في «إيدج»

يلجأ متصفحو الـ«ويب»، أحياناً، إلى استخدام ميزة التصفح الخفي، للتخلص من إزعاج الإعلانات، التي تعتمد على تتبع حركة المستخدم على الـ«ويب». كما أن المستخدم يلجأ أحياناً إلى ذلك، إذا كان يستخدم الأجهزة الموجودة في الأماكن العامة، أو التي يتشارك العمل عليها مع الآخرين ليحظى بالخصوصية المطلوبة، إذ إن ذلك يعني عدم إضافة الصفحات التي تتم زيارتها ضمن سجل التصفح. والحقيقة أن معظم متصفحات الـ«ويب» تتيح هذه الميزة، سواء في الإصدارات الخاصة بالهواتف أو بالحواسب. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «مايكروسوفت إيدج»، عبر هواتف «آي فون 7 بلس»، ورغبت في استخدام ميزة التصفح الخفي، فاتبع ما يلي: افتح المتصفح وتوجه إلى أيقونة المزيد في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى قسم «تبويب جديد للتصفح الخفي» New In Private tab وانقر فوقه، وعندها يمكنك إغلاق تبويبات التصفح الخفي، بعد الانتهاء من جلسة التصفح، عن طريق النقر فوق زر «إغلاق كل التبويبات» Close all.