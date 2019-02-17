شركات ناشئة تطرح تقنيات لرعاية الأطفال وتأمين المنازل وإدارة حركة الشحن واللياقة البدنية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

توقّع التقرير السنوي لمؤسسة «بيزنس انسايدر»، أن يشهد عام 2019 انتشاراً ونجاحاً لنحو 40 تقنية جديدة، تقف وراءها شركات ناشئة، ونشرت «الإمارات اليوم»، في الجزء الأول، المنشور بعدد أمس، نحو 20 تقنية، بينما تنشر في الجزء الثاني، 20 تقنية أخرى تتضمن تطبيقات وحلولاً ونظماً تركز على نشر الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات المحمول في مجالات رعاية الأطفال، وتأمين المنازل، وإدارة حركة الشحن واللياقة البدنية، وتتبع ورصد حركة العمل بالشركات والمؤسسات.

ووردت هذه القائمة في التقرير السنوي الذي أعدته مؤسسة «بيزنس انسايدر» businessinsider.com، حول أبرز التقنيات الجديدة المتوقّع انتشارها ونجاحها خلال العام الجاري، واستند إلى تقييمات مجموعة كبيرة من أصحاب شركات استثمار المال المخاطر، في مجال تقنية المعلومات.

1- «جرين لايت»

«جرين لايت» تقنية تتيح للآباء إنشاء حافظة نقود ذكية للأطفال، من نوعية بطاقات الخصم، ويمكن للوالدين إدارتها من هواتفهم المحمولة، لوضع قواعد لمكان وكمية النقود التي ينفقها الطفل طوال يومه، مع إعطاء الطفل حرية التصرف في تشغيل البطاقة وفق هذه القواعد.

2- «جورو فليتشر»

«جورو فليتشر» تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتساعد الشركات على التأكد من أن جميع مستنداتها الخاصة بالإيرادات والتسويق والمبيعات والدعم محدّثة ومدققة تلقائياً، ما يجعلها نظاماً قوياً لإدارة المعرفة داخل الشركات.

3- «آب داينمكس»

صممت تقنية «آب داينمكس» لمساعدة المبرمجين على العمل بشكل أكثر ذكاء وسرعة من خلال تقديم حل قوي وسريع لاختبار شفرة أو أكواد البرمجيات عبر الحوسبة السحابية، وهي مخصصة للمبرمجين الذين يعملون على تطوير برامج ونظم تستند في الأساس إلى «تعلم الآلة» في ميكنة المهام المختلفة داخل المؤسسات.

4- «هيبو للتأمين»

نشر الذكاء داخل المنازل بات يتطلب تأميناً مختلفاً، وهذا ما تقوم به تقنية «هيبو للتأمين»، التي تغطي الحاسبات والإلكترونيات والشبكات، وترصد المخاطر المحتملة، حتى مخاطر تسرب المياه وأعطال الكهرباء. وتعمل هذه التقنية على البيانات المجمعة في الوقت الحقيقي، عبر تطبيق خاص بها.

5- «أيرون كلاد»

تقنية «أيرون كلاد» تعتبر حلاً نموذجياً لكل من مديري الأعمال والقسم القانوني بأي شركة أو مؤسسة، فهي تمكن القسم التجاري والإداري والفني من خدمة نفسه ذاتياً من الناحية القانونية، تحت مراقبة وسيطرة القسم القانوني.

6- «كيب تركين»

تمثل تقنية «كيب تركين» جيلاً حديثاً من تقنيات إدارة أساطيل النقل بالشاحنات، فهي توفر تسجيلاً إلكترونياً فعلياً لحمولة الشاحنات، كما تتعقب الشاحنات في الوقت الفعلي، وتدير كل شيء حتى استهلاك الوقود على الشاحنة.

7- «لانش داركلي»

توفّر تقنية «لانش داركلي» طريقة أكثر ذكاء لاختبار ميزات البرامج والنظم الجديدة قبل طرحها للمستخدمين، حيث يقوم مديرو المنتجات والمصممون باختبار هذه المزايا عن قرب وفي الواقع الفعلي.

8- تقنية «لوكر»

تطرح تقنية «لوكر» نفسها كتقنية واعدة للغاية في مجال تحليلات الأعمال خصوصاً الأعمال المالية والبيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، لتقدم لها تحليلاً مالياً وتجارياً جديداً كلياً، يتسم بالقوة والمرونة، يمكن أن يخدم 600 موظف، ويجعلهم يقومون بتحليلاتهم ذاتياً.

9- «ميسدج بيرد»

تقدّم تقنية «ميسدج بيرد» حلاً ثورياً جديداً في مجال الدردشة والمراسلة المباشرة الفورية، لكونها تسمح لأي شركة بتضمين خاصية الاتصالات المباشرة في منتجاتها المختلفة، مثل الصوت والدردشة النصية والمرئية، وذلك عبر ما يطلق عليه «الكود المنخفض» الذي يتطلب عمليات برمجية بسيطة تقوم بها الشركة نفسها، ليصبح لديها نظام للمراسلة الفورية خاص بها.

10- تقنية «ميرور»

عبر تقنية «ميرور» أو المرآة، يمكن لأي شخص المشاركة عن بُعد من منزله في فصول اللياقة البدنية الحية لدى الجهة التي يختارها، وذلك حسب الطلب، وتتيح هذه التقنية تقديم دروس موجهة عبر مجموعة واسعة من أنواع اللياقة البدنية.

11- «أوبن باث»

من خلال تقنية «أوبن باث» يمكن لأي شخص أن يجعل هاتفه الذكي بديلاً كاملاً لبطاقات تأمين الأبواب وفتحها، حيث تعمل هذه التقنية مع أجهزة الاستشعار بالأبواب من خلال تطبيق يثبّت على الهاتف.

12- تقنية «بليد»

تتيح تقنية «بليد» للمطورين والمبرمجين بناء تطبيقات مندمجة ومرتبطة ضمنياً وتلقائياً بالبيانات الخاصة بالحسابات المصرفية المختلفة، وهي خاصية تسمح بالتوسع في مجال الإدارة والسمسرة وإدارة الثروات والسيولة.

13- تقنية «بريسما»

تتصدّى تقنية «بريسما» لواحدة من المشكلات الكبرى في عالم البرمجة، وهي التعامل مع قواعد البيانات، خصوصاً الضخمة، وتعمل على تبسيط العمل مع هذه القواعد من خلال الاستغناء عن الطريقة المعروفة باسم «او ار إم» أو الخرائط التقليدية المرتبطة بالأشياء، والاعتماد على منهجية أخرى أكثر حداثة وبساطة.

14- «سوبر هيومان»

تمثل تقنية «سوبر هيومان» صيحة جديدة في البريد الإلكتروني، فهي تطرح جيلاً جديداً من البريد الإلكتروني قائماً على الذكاء والسرعة، نظراً إلى اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات البرمجية منذ بداية تصميمه.

15- تقنية «تايجيرا»

تطرح تقنية «تايجيرا» نفسها كنظام يسهل على الشركات والمؤسسات إدارة خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بها، فهي تطبق نهجاً جديداً في تتبع وتأمين وإدارة خدمات الحوسبة السحابية، ومصممة بطريقة البرمجيات مفتوحة المصدر المتاحة للجميع.

16- «ترانسفيكس»

تقدّم تقنية «ترانسفيكس» الفرصة لقطاعات النقل والشحن لتنشئ أسواقاً رقمية ذكية تستخدمها شركات الشحن لتوظيف الشاحنات واستخدام الذكاء الاصطناعي في مطابقة الأحمال المطلوب شحنها مع متطلبات وسائل النقل والشحن، خصوصاً الطائرات.

17- «آب كيب»

تعمل تقنية «آب كيب» على تطوير مجال الصيانة والعاملين فيه من الأفراد والشركات، من خلال تطبيق مفهوم «رجل الصيانة الجوال»، الذي يعمل من خلال تطبيق محمول، مثل مديري العقارات والمرافق والفنيين على اختلاف أنواعهم، ما يساعدهم على إكمال طلبات الصيانة بشكل أسرع، وعقب نشر هذه التقنية استخدمها 150 ألف رجل صيانة من 2000 شركة.

18- «سامبا نوفا»

«سامبا نوفا» تقنية تحاول وضع الذكاء الاصطناعي على شريحة، ليكون جاهزاً للاستخدام في تطبيقات متنوّعة، مدعوماً بأدوات تعلم الآلة، ليقوم النظام أو الأداة أو الجهاز الذي تركب عليه الشريحة بعمليات تتطلب الذكاء الاصطناعي فعلياً، كتحليلات البيانات الكبيرة وغيرها من العمليات التي يمكن أن تتغير وتتكيف لدعم هذا النوع من الحوسبة.

19- تقنية «كالم»

تقنية «كالم» أو الهدوء استخدمت في بناء تطبيق على الهاتف المحمول، وظيفته مساعدة الشخص على التأمل والنوم والصحة العقلية ومقاومة الأرق والقلق، وعقب نشره، قام 25 مليون شخص بتنزيله والاستفادة به.

20- تقنية «شيلد»

تسعى تقنية «شيلد» لمسح الأماكن الخطرة عبر استخدام طائرات صغيرة من دون طيار «درونز» تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتبحث بشكل مستقل عن المباني، وتقوم في الوقت ذاته بتدفق الفيديو وإنشاء خرائط للمواقع والبناء وحقول النفط والغاز، وذلك بغرض إنقاذ الأرواح في حالات الكوارث والخطر.

«جرين لايت» تقنية تتيح للآباء إنشاء حافظة نقود ذكية للأطفال.