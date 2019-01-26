المصدر: الامارات اليوم

العمل على «مهام غوغل» من تطبيق «المستندات»

أتاحت «غوغل» لمستخدمي تطبيق Google Docs الاستعانة بتطبيق المهام Google Tasks وتطبيق Google Keep وتطبيق التقويم، وذلك لتقارب العمل بين هذه التطبيقات وتطبيق المستندات. فإذا رغبت في العمل على تطبيق المهام دون غلق التطبيق الأول، اتبع هذه الخطوات:

■توجه إلى الجاب الأيسر من صفحة المستند الذي تعمل عليه.

■مرر داخل الشريط الجانبي ثم انقر فوق أيقونة تطبيق المهام.

■انقر فوق أيقونة علامة الجمع في أعلى يمين النافذة لإضافة مهمة جديدة.

■سجل المهمة داخل حقل النص الذي سيظهر أمامك، وإذا رغبت في تعديل أية تفاصيل خاصة بهذه المهمة، مرر فأرة الحاسب فوقها ثم انقر فوق أيقونة القلم التي ستظهر أمامك.

■عدل في عنوان المهمة لو أردت، أو مرر للأسفل وأدخل تفاصيل أخرى لو رغبت في ذلك.

■انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لخيار «مهامي»، لتختار المجلد الذي ستضم إليه المهمة.

■انقر فوق أيقونة التقويم المجاورة لخيار «إضافة تاريخ» لتحدد تاريخ معين للمهمة.