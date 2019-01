المصدر: الامارات اليوم

إلغاء تنبيهات الصور القديمة

أحياناً تعرض أجهزة «آي فون» أو «آي باد» تنبيهات تخص بعض الصور الموجودة على الهاتف تحت عنوان «ذكرى حدثت في مثل هذا اليوم»You have a new memory On this day. لكن نظام التشغيل «آي أو إس» ios أتاح لغير الراغبين في رؤية التنبيهات الخاصة بالصور القديمة إيقاف تشغيلها.

فإذا كنت ترغب في إلغاء التنبيهات الخاصة بالصور القديمة، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى تبويب «التنبيهات» Notifications وانقر فوقه، وبعد ذلك انقر فوق قسم «الصور» Photos، ومرر داخل نافذة الصور حتى تصل إلى خيار «الذكريات» Memories وانقر فوقه، وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة تحتوي على خيار «السماح بالتنبيهات» Allow Notifications، وهنا حرك المؤشر الموجود بجانب هذا الخيار من اليمين إلى اليسار لإيقاف تنبيهات الصور القديمة على جهازك.

تشارك ترجمات «غوغل»

تتيح ترجمة «غوغل» لمن يستعينون بخدماتها على الـ«ويب» كثيراً من الخيارات التي قد لا يتخيلون وجودها. ومن ذلك مثلاً الاستماع إلى طريقة النطق، وترجمة الملفات بكثير من الصيغ، بينها صيغة pdf، بل ونسخ الترجمة وتشاركها مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية. فإذا كنت من مستخدمي ترجمة «غوغل»، ورغبت في تشارك الترجمة اتبع الخطوات الآتية: توجه إلى موقع ترجمة «غوغل»، وأدخل النص الذي ترغب في ترجمته بالنافذة اليمنى من الصفحة، وسيتم عرض الترجمة على الجانب الأيسر إن كان قد سبق لك اختيار اللغة التي تترجم منها، والتي تترجم إليها، ثم توجه إلى نهاية النافذة اليسرى الخاصة باللغة التي تمت الترجمة إليها، وانقر أيقونة المزيد. ومن ثم انقر الخيار الثاني الخاص بمشاركة الترجمة داخل النافذة التي ظهرت، لتظهر نافذة جديدة تضم الوسائل التي يمكنك تشارك الترجمة من خلالها، وعندها اختر ما ترغب فيه من المنصات واستكمل إجراءات تسجيل الدخول إلى المنصة التي اخترتها.