«دبي ريست» الذكية تترشح لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن ترشح منصتها «دبي ريست» الذكية لجوائز «القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2019» (WSIS)، التي سيتواصل التصويت عليها حتى 10 فبراير المقبل.

وتقام النسخة الثامنة من الجوائز خلال الفترة من الثامن إلى 12 أبريل المقبل في مدينة جنيف السويسرية. ومن المتوقع مشاركة وفود عربية وعالمية، بمن فيهم رؤساء دول وممثلون رفيعو المستوى يتجاوز عددهم 300 شخص.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن: «نتطلع دائماً إلى رفع مكانة مستوى دائرتنا، والوصول بها إلى أرفع المستويات العالمية في تقديم الخدمات، وتسجيل التميز العالمي في مجال التسجيل العقاري، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة السوقين المحلية والعالمية».

وأضاف: «نجحنا بالفعل في زيادة ثقة المستثمر في سوق دبي العقارية، ورفع مستوى الشفافية وسهولة امتلاك العقارات وإدارتها بفضل مشروعاتنا وتطبيقاتنا ومنصاتنا المتطورة، منها (دبي ريست) التي تعد إنجازاً غير مسبوق من حيث الخدمات التي تقدمها للمستثمرين في القطاع العقاري».

وأكد بن مجرن تصدر «أراضي دبي» المرتبة الأولى عالمياً في توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أنه تم ترشيح مشروع «دبي ريست» عن فئة توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع في دورة العام 2019 من الجائزة. وعبر عن أمله في تصويت المطورين العقاريين والوسطاء والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين لمصلحة المشروع، لتسجيل إنجاز جديد، ليس لـ«أراضي دبي»، وإنما يحمل اسم دبي ودولة الإمارات.

يشار إلى أن «أراضي دبي» قفزت من المركز الـ10 إلى المركز السابع عالمياً في التصنيف العالمي لممارسة الأعمال في مجال التسجيل العقاري، بفضل لجوء الدائرة إلى استخدام تقنيات «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي في خدماتها الرئيسة والمشتركة، وذلك من خلال تطبيق العقود الرقمية وتقنية «البيانات الكبيرة».

وكانت «أراضي دبي» أطلقت «دبي ريست» في «سيتي سكيب غلوبال 2018»، وتعد المنصة الذكية الأولى عالمياً. ومن قائمة خدماتها: طلب إصدار شهادة بيان أملاك متعامل، وطلب شهادة ملكية، وطلب تقييم عقار.