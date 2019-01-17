«عالم بيانات».. أكثر الوظائف طلباً في سوق المعلومات خلال 2019

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

للعام الثالث على التوالي، تصدرت وظيفة «عالم بيانات»، الوظائف الأكثر طلباً وتفضيلاً في سوق العمل بتقنية المعلومات، وذلك بعد أن حققت أفضل نتيجة في العوامل الخمسة المرجحة بين الوظائف المختلفة، وهي: الراتب، والتقدم المهني، والرضا الوظيفي، وعدد فرص العمل المتاحة، والنمو السنوي في فرص العمل وانتشارها إقليمياً ودولياً.

جاء ذلك، في التقرير السنوي لشبكة «لينكد إن» لعام 2019 حول سوق العمل والوظائف المتاحة للمتخصصين والمحترفين في مجالات العمل المختلفة، ومؤشر «غلاس دور» المرتبط بالموضوع نفسه، وصدر في الثامن من يناير الجاري، وكان أبرز ما فيه أن عدد الوظائف الشاغرة في تخصص «عالم بيانات» سجل نمواً قدره 56% خلال عام 2018 داخل الولايات المتحدة وحدها، ما يجعل هذه الوظيفة الواعدة الأكثر طلباً والأعلى راتباً في العام الجديد.

وحلت وظيفة «عالم بيانات» في المركز الأول بقائمة وظائف تقنية المعلومات، إذ حصلت على تسع من 10 درجات على المؤشر الفرعي الخاص بدرجة التقدم الوظيفي، وارتفع متوسط إجمالي الراتب السنوي من 110 آلاف دولار في عام 2018 إلى 130 ألف دولار (نحو 477.3 ألف درهم) في عام 2019.

وظائف شاغرة

وقالت «لينكد إن» إنها توصلت إلى هذه النتائج بعد أن فحصت بيانات الملايين من الملفات الشخصية، ووظائف العمل، والرواتب، وتبين أن سوق العمل داخل الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تحتاج إلى 4000 عالم بيانات، فيما المتاح شخص واحد فقط مؤهل، تقابله تسع وظائف شاغرة.

و«علماء البيانات» هم فئة جديدة من خبراء تحليل البيانات الذين يتمتعون بمهارات تقنية لحل المشكلات المعقدة، والفضول لاستكشاف المشكلات التي تحتاج إلى حل، ويمتلكون مهارات في تخصصات: العرض المرئي للبيانات: ويقصد به عرض البيانات في شكل رسوم بيانية أو رسومية بحيث يمكن تحليلها بسهولة، والتعلم الآلي: وهو فرع من الذكاء الاصطناعي يعتمد على الخوارزميات والأتمتة الرياضية، والتعلم العميق: ويقصد به مجال البحث الآلي الذي يستخدم البيانات لتكوين نماذج تجريدية معقدة.

فضلاً عن التعرف إلى الأنماط: ويقصد به التكنولوجيا التي تتعرف إلى الأنماط الشائعة والمكررة في البيانات، و«إعداد البيانات»، وهي عملية تحويل البيانات الأولية إلى صيغة أخرى، أكثر عمقاً وقابلية للتوظيف، و«تحليلات النصوص»: ويقصد بها عملية فحص البيانات غير الهيكلية لاستخلاص الرؤى التجارية الرئيسة الموجودة فيها، والعمل على مجموعة متنوعة من لغات البرمجة، وأخيراً، الحصول على خلفية واسعة ودراسة ممنهجة طويلة في الرياضيات البحتة، والجبر الخطي، والتفاضل والتكامل.

دور العلماء

أما الأدوار التي يقوم بها عالم البيانات داخل الشركات والمؤسسات، فتتضمن: جمع كميات كبيرة من البيانات الجامحة الضخمة المتدفقة طوال الوقت، وتحويلها إلى تنسيق أكثر قابلية للاستخدام، وحل المشكلات المتعلقة بالأعمال باستخدام التقنيات المبنية على البيانات، والحصول على فهم قوي للإحصاءات، بما في ذلك الاختبارات الإحصائية والتوزيعات، فضلاً عن التواصل والتعاون مع كل من تكنولوجيا المعلومات والأعمال التجارية، والبحث عن النظام والأنماط في البيانات، إضافة إلى تحديد المؤشرات التي يمكن أن تساعد على تحقيق أرباح الشركة.

واستناداً للمهارات المطلوبة في علماء البيانات والأدوار المنوط بهم القيام بها، فهم يعملون في «المنطقة الوسطى» بين تقنيات المعلومات الراقية الحديثة، وعالم الأعمال المستندة إلى كم متدفق وضخم للغاية من البيانات على مدار الساعة، وهذا هو السبب المهم وراء الارتفاع المتواصل في الطلب عليهم.

وظائف متوقعة

شملت قائمة أفضل الوظائف المتوقعة في قطاع التقنية خلال العام الجاري 14 وظيفة أخرى، منها:

• «مهندس موثوقية المواقع»، وهي وظيفة تحتاج إلى مهارات في نظم تشغيل «لينكس»، وتطوير البرمجيات بلغة «بايثون» والحوسبة السحابية وقواعد بيانات «إكس كيو إل».

• «مسؤول حساب مؤسسة»، وهي وظيفة تتطلب مهارات العمل على نظم «سيلزفورس» والحوسبة السحابية.

• «مصمم المنتجات»، وتتطلب خبرة في نظم تصميم المنتجات، وتجربة وتصميم واجهات المستخدم، وتصميم الرسوميات.

• «مالك المنتج»، وتتطلب مهارات تحليلات الأعمال، وتحسين العمليات التجارية، ومنهجية «سكروم» لتطوير البرمجيات.

• «مدير إنجاح المنتج»، وتتطلب مهارات العمل على نظم إدارة علاقات المتعاملين.

• «مهندس حلول»، وتتطلب مهارات هندسة الحلول والحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات وقواعد بيانات «اس كيو إل».

• «مهندس حوسبة سحابية»، وتتطلب مهارات الحوسبة السحابية وتطوير البرمجيات.

• «مهندس تعلم الآلة»، وتتطلب مهارات التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي ولغتي «بايثون» و«جوليا».