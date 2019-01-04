المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل الوضع السرّي في «جيميل»

يسمح تفعيل ملمح «الوضع السرّي» Confidential Mode في بريد «جيميل» GMAIL بحرمان مستلمي الرسائل من إعادة توجيه محتوى الرسائل أو نسخها أو لصقها أو حتى تنزيلها وطباعتها. ومن ثم يستطيع المستخدم حماية المعلومات الحساسة، بل وتعيين تاريخ محدد تنتهي فيه صلاحية الرسالة. وتساعد هذه القيود في منع متلقّي الرسالة من تشاركها بطريق الخطأ. فإذا كنت من مستخدمي «جيميل»، فإنه يمكنك تفعيل هذه الميزة باتباع التالي: سجل الدخول إلى حسابك في «جيميل» وانقر أيقونة «إنشاء رسالة» COMPOSE، ثم انتقل إلى نهاية نافذة إنشاء الرسالة، وانقر فوق زر تفعيل «الوضع السري» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة وقفل صغير، وبعد ذلك حدد تاريخ انتهاء صلاحية الوصول للرسالة في النافذة الجديدة، حيث يسمح لك البريد بأربعة خيارات أقلها أسبوع وأقصاها خمس سنوات، وعندها حدد الطريقة التي يمكن من خلالها تلقي المستلمين لرمز المرور إلى الرسالة، ثم انقر فوق زر «الحفظ» SAVE في نهاية النافذة.

البحث في مستندات PDF باستخدام «كروم»

كثيراً ما يجد المستخدم الدراسات منشورة على الـ«ويب» باستخدام صيغة PDF، وغالباً ما تكون هذه الدراسات تضم عشرات الصفحات، الأمر الذي يعوق المستخدم عن الاستفادة من بعض المعلومات الواردة بها لصعوبة البحث بشكل يدوي بين النصوص. والحل هو اللجوء إلى بعض الأدوات التي تساعد في البحث داخل المستند عن الكلمات أو العبارات. فإذا تعرضت لهذه المشكلة يمكنك الاستعانة بمتصفح «غوغل كروم» لحلها، وذلك كما يلي: إذا كان الملف الذي ترغب في البحث داخله موجوداً عبر الـ«ويب» افتح «كروم» واذهب إلى الملف مباشرة. أما إذا كان الملف عبر الحاسب، توجه إليه وانقر فوقه بزر الفأرة الأيمن، ثم انقر خيار «افتح باستخدام» Open with من القائمة التي ستظهر، وبعدها مرر داخل القائمة المنبثقة، وانقر فوق خيار Google Chrome، ومن ثم انقر أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح ومرر داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر خيار «البحث» FIND، ليظهر حقل نص فارغ، اكتب الكلمة أو العبارة التي تريدها وانقر زر «الإدخال» ENTER