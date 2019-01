المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة «تسهيل الوصول» إلى مركز التحكّم

يقدم ملمح «تسهيل الوصول» Accessibility Shortcut في هواتف «آي فون» ميزات عدة، منها تكبير محتوى الشاشة أو قراءته أو عكس الألوان. ويسمح هذا الملمح للمستخدم بالوصول إلى تلك الميزات من خلال النقر فوق الزر الجانبي للهاتف ثلاث نقرات متتالية لتظهر قائمة تضم ميزات الملمح. لكن أحياناً يجد المستخدم أن الزر بطيء بعض الشيء أو لا يعمل بطريقة سليمة. وفي هذه الحالة يكون الحل بضم أهم الميزات إلى مركز التحكم لتسهيل الوصول إليها. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون إكس»، فإنه يمكنك إجراء ذلك باتباع ما يلي: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» settings ومرر للأسفل حتى تصل إلى «مركز التحكم» Control Center وانقر فوقه، ثم انقر خيار «تخصيص عناصر التحكم» Customize Controls داخل النافذة الجديدة، ومن ثم مرر مجدداً للأسفل حتى تصل إلى قسم «تسهيل الوصول» Accessibility Shortcut، وعندها انقر أيقونة الجمع (+) الموجودة يسار الخيار السابق لضمه إلى مركز التحكم.

إظهار اليوم ضمن شريط الحالة في «ماك»

يحتوي «شريط الحالة» status bar الموجود أعلى الشاشة في أجهزة «ماك» على قدر كبير من المعلومات التي تهم المستخدم، كالتاريخ واليوم وحالة الجهاز. لكن أحياناً يفاجأ المستخدم باختفاء بعض هذه المعلومات دون أن يعرف السبب في ذلك. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة MacBook Air العاملة بنظام التشغيل macOS High Sierra، فإنه يمكنك إعادة إظهار اليوم في شريط الحالة باتباع الخطوات التالية: توجه إلى نهاية الشاشة وانقر الترس الرمادي لتفتح تطبيق «تفضيلات النظام»System Preferences، ثم مرر للأسفل داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى قسم «التاريخ والوقت» Date and Time وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة حائط صغيرة، وبعدها مرر للأسفل مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «إظهار مسمى اليوم الحالي بين أيام الأسبوع» Show the day of the week، وبعد ذلك انقر داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق لإضافة علامة التأشير إليه، ومن ثم إعادة إظهار اسم اليوم ضمن شريط الحالة في الجهاز.