لوحة مفاتيح جديدة بذاكرة سعة 512 كيلوبايت

المصدر: تكساس - د.ب.أ

أعلنت شركة Tesoro الأميركية عن إطلاق لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة، من المقرر طرحها في الأسواق قريباً بسعر 80 دولاراً.

وأوضحت أن اللوحة Gram MX One تخلت عن إضاءة RGB المنتشرة حالياً في لوحات المفاتيح الحديثة، بينما تأتي بإضاءة أحادية باللون الأزرق، وتمتاز بلوحة أساسية مصنوعة من المعدن، ما يمنحها متانة كبيرة وعمراً افتراضياً أطول.

وأضافت الشركة أنه على الرغم من قيامها بإنتاج الأزرار الخاصة بها، فإن لوحة المفاتيح الجديدة تأتي مزودة بأزرار MX من إنتاج شركة «شيري» Cherry، ويمكن للمستخدم حالياً الاختيار بين أزرار MX Blue وMX Brown، مع اختلاف كل طراز من حيث طريقة الفك ودرجة المقاومة. وأشارت إلى أن اللوحة الجديدة تمتاز بذاكرة سعة 512 كيلوبايت، وبالتالي فإنه يمكن تخزين «بروفايل» المستخدم على لوحة المفاتيح مباشرة مع إمكانية تهيئة «الماكرو» على لوحة المفاتيح أيضاً، كما تسمح وظيفة N Key بتشغيل أي أربعة مفاتيح من دون تداخل. وذكرت الشركة الأميركية أن وزن لوحة المفاتيح Gram MX One يبلغ 1.2 كيلوغرام، وتمتاز بـ«كبل» قابل للخلع بطول 1.8 متر.