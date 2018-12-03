«أبل» تحذف 718 تطبيقاً من الإصدار الصيني لـ «آب ستور»

المصدر: عواصم - د.ب.أ

أفادت تقارير إعلامية، أمس، بأن شركة «أبل» الأميركية، حذفت 718 تطبيقاً من الإصدار الصيني لمتجرها الإلكتروني «آب ستور»، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن الشركة المنتجة للهاتف الذكي «آي فون» حذفت تلك التطبيقات بسبب إدراج مطوريها إصدارات محدثة منها دون الحصول على ترخيص من «أبل».

وبيّن الموقع أن قائمة التطبيقات التي تم حذفها، تضم محرك بحث وخرائط «سوجو»، وتطبيق التسوق عبر الإنترنت «بيندودو»، وتطبيق خدمات النقل الذكي واستدعاء سيارات الركوب عبر الأجهزة الذكية «توجو كار».

وبحسب موقع «سي نت» رفضت الشركة الأميركية التعليق على تلك التقارير. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها «أبل» للمطورين الذين يخالفون قواعدها في الصين، التي تقدم فيها خدمة «آب ستور» مختلفة تماماً عن الخدمة المتاحة في أغلب الدول الأخرى. وكانت «أبل» حذفت من متجرها الإلكتروني في الصين «آب ستور» آلاف التطبيقات غير القانونية في الصين.