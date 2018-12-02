المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تغيير حجم الخطوط في Microsoft paint

يحتوي برنامج Microsoft paint على أدوات تتيح تنويع الأحجام الخاصة بالممحاة والقلم والأشكال، حتى يستطيع المستخدم أن يختار الحجم المناسب للأداة التي يرغب في استخدامها.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي البرنامج، ورغبت في اختيار حجم مختلف لخطوط رسم الأشكال التي يتيح التطبيق استخدامها، فإنه يمكنك ذلك من خلال فتح برنامج paint عبر الكمبيوتر، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل فرشاة رسم ولوح ألوان.

انتقل إلى شريط القوائم أعلى الشاشة، ثم انقر فوق زر الممحاة، أو القلم، في يسار شريط الأدوات بحسب رغبتك، ويمكنك أن تتجه إلى اليمين قليلاً في شريط القوائم لتصل إلى «الأشكال» shapes لو كنت ترغب في اختيار أي من الأشكال الموجودة بالقسم.

انتقل بعد ذلك إلى اليمين أكثر في شريط القوائم العلوي ثم انقر فوق قسم «حجم» size، وستظهر أمامك نافذة جديدة تضم مجموعة أحجام مختلفة للأداة التي اخترتها. وهنا انقر فوق الحجم الذي ترغب فيه منها لاستخدامه.

إخفاء الصور من صفحات «ويب»

تثير صفحات الـ«ويب» المحملة بعدد كبير من الصور ضيق المستخدمين وتسبب لهم إزعاجاً بصرياً كبيراً، لا سيما إذا كان التصفح يتم من خلال الهاتف. إلا أن متصفح «فايرفوكس» يتيح ميزة إخفاء الصور، لمشاهدة المحتوى النصي فقط. لذلك، إذا كنت من مستخدمي الإصدار رقم 13.2 من «فايرفوكس» عبر الهواتف العاملة بنظام «آي أو إس 12»، فإنه يمكنك إخفاء الصور من خلال فتح «فايرفوكس»، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية.

مرر داخل النافذة حتى تصل إلى: «إخفاء الصور» Hide Images، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين حتى يظهر اللون الأزرق. وبموجب ذلك ستختفي الصور الموجودة بالصفحة التي تتصفحها، وستظل مختفية أثناء تصفحك للصفحات الأخرى.

لاحظ أن بعض الصفحات تدخل الصور ضمن التنسيق العام للموقع، ومن ثم قد تجد صعوبة في قراءة محتوى هذه المواقع بعد إخفاء الصور.