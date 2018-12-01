المصدر: الامارات اليوم

تحويل «البورتريه» إلى صور ثلاثية الأبعاد عبر «فيس بوك»

يسمح تطبيق «فيس بوك» لهواتف «آي فون» المزودة بعدستين (dual-lens iPhones) باستخدام ميزة الصور ثلاثية الأبعاد التي تحول الصور الملتقطة في وضع (portrait) إلى الوضع ثلاثي الأبعاد فتبدو مجسمة. ومن هذه الهواتف هاتف (iPhone 7 Plus)، وهاتف (8 Plus)، وهواتف (iPhone X)، و(Xs)، و(Xs Max). ويمكنك إنشاء ونشر هذه الصور عبر «فيس بوك» باتباع هذه الخطوات:

- تأكد من استخدام آخر إصدار من تطبيق «فيس بوك» لهواتف «آي فون»، وذلك عن طريق الدخول إلى متجر «أبل» والنقر فوق تبويب التحديثات ثم فوق زر التحديث المجاور لتطبيق «فيس بوك».

- التقط بعض الصور في وضع البورتريه، ثم افتح تطبيق «فيس بوك» على هاتفك.

- انقر فوق What’s on your mind في أعلى النافذة.

- مرر للأسفل بين الخيارات التي ظهرت أمامك، ثم انقر فوق 3D Photos

- ستظهر كل الصور التي التقطها بطريقة البورتريه، اختر إحداها بالنقر فوقها.

- انتظر لبرهة حتى يقوم «فيس بوك» بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد، ثم انقر فوق Next في نهاية يمين الشاشة.

- علق على الصورة ثم انقر فوق Share في أعلى يمين الشاشة.