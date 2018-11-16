المصدر: الامارات اليوم

تحديد نهاية الصفحات في «وورد»

أحياناً لا يعرف مستخدم برنامج «وورد» حدود نهاية الصفحة التي يعمل عليها، ومتى تبدأ الصفحة الأخرى. لكن البرنامج يتيح للمستخدم التعرف الى هذا الأمر بالتبديل لوضع المعاينة ليتعرف الى الشكل المنتظر للمستند المطبوع، حيث يحتوي البرنامج الذي يتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق Word Online، على ملمح «نهايات الصفحات» Page Ends يكشف للمستخدم الخط الأفقي الذي تنتهي عنده نهاية كل صفحة، لذا يمكنك تفعيل هذا الملمح من خلال اتباع الخطوات التالية: توجه إلى موقع برنامج Word Online على الـ«ويب» عبر الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏goo.gl/‏‏‏enXEoh،

ثم سجل الدخول إلى حسابك على «مايكروسوفت» ومن ثم انتقل إلى المستند الذي ترغب في أن تفعّل به ميزة تحديد نهايات الصفحات، وبعدها افتح المستند وتوجه إلى شريط القوائم، وانقر قائمة المعاينة، ثم انقر زر نهايات الصفحات لتفعيل الميزة المرغوبة، أو انقر فوقه ثانية لإيقاف تفعيلها، وهنا لاحظ أن ظهور هذا التحديد أمامك على شاشة الحاسب لن يؤثر في شكل المستند المطبوع.

حظر الإعلانات في «إيدج» على «آي فون»

تعرض مواقع الـ«ويب» عدداً كبيراً من الإعلانات التي قد تقلل من استمتاع المستخدم بالمحتوى المعروض، أو تخفي بعضه في أحيان أخرى. ومعظم التطبيقات والبرامج التي تساعد على منع الإعلانات مخصصة غالباً للمتصفحات التي تعمل على الحاسبات المكتبية. غير أن تطبيق «مايكروسوفت إيدج» الخاص بهواتف «آي فون» يشتمل على ميزة منع الإعلانات أثناء التصفح التي يمكن تفعيلها باتباع ما يلي: افتح تطبيق إيدج على الهاتف، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق قائمة التنقل الرئيسة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية متجاورة، ثم مرر داخل القائمة الظاهرة حتى تصل إلى تبويب الإعدادات settings وانقر فوقه، ومن ثم مرر للأسفل داخل صفحة الإعدادات حتى تصل إلى خيار «حاجزات المحتوى» Content blockers وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى الخيار الخاص بـ«منع الإعلانات» Block ads في بداية النافذة الجديدة التي ظهرت، وعندها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيل الميزة، وتعرف ذلك من ظهور اللون الأخضر حول المؤشر.