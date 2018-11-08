المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تصغير حجم الحروف الكبيرة في «وورد»

تضم المستندات التي يكتبها المستخدم باللغة الإنجليزية عبر برنامج «وورد» خليطاً من الكلمات المكتوبة بالأحرف الصغيرة lowercase والأحرف الكبيرة capital. وأحياناً تتنوّع أحجام الحروف الكبيرة نفسها رغم قيام المستخدم بتوحيد نوع الخط ودرجته، ويعود ذلك إلى وجود درجات عدة من الحروف الكبيرة في البرنامج. لكن المشاركة ببعض الأوراق البحثية أو العلمية تتطلب أن تكون كتابة النص بالحروف الكبيرة ذات الأحجام الصغيرة small caps. فإذا رغبت في كتابة النص باستخدام الحروف الإنجليزية الكبيرة ذات الأحجام الصغير اتبع الآتي: افتح الملف المعد باستخدام برنامج «وورد 2013» وانقر قائمة HOME في أقصى الجانب الأيسر من شريط القوائم العلوي، ثم انتقل إلى القائمة الفرعية الخاصة بـ«الخط» Font، وانقر السهم الصغير الموجود في نهاية الجانب الأيمن من قسم الخط، لتظهر نافذة جديدة، وعندها توجه إلى خيار «الحروف الكبيرة ذات الحجم الصغير» Small caps، وضع علامة التأشير بجانب الخيار السابق ثم انقر زر «الموافقة» OK.

تبسيط أداء مـهـام أجهزة «آي أو إس»

إذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، فإنه يمكنك تبسيط أداء المهام التي تجريها عبر تلك الأجهزة كما يلي: عند استخدام تطبيق التقويم، وبعد فتحه قم بتدوير جهاز الهاتف لتستعرض التقويم بصورة أفقية لرؤية المزيد من لمعلومات الواردة بالتطبيق. ويمكنك الاستفادة من ضوء الكشاف بطريقة بسيطة عبر تمرير إصبعك من أسفل الشاشة إلى أعلى ثم النقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل الكشاف في نهاية الجانب الأيمن من النافذة. وإذ رأيت مشهداً ورغبت في تسجيل كل لحظة فيه بالصور، افتح تطبيق الكاميرا ثم انقر مع التثبيت فوق زر التقاط الصورة. وإذا كنت في حاجة للاستماع إلى صوت الهاتف بشكل أقوى في بعض الحالات، يمكنك وضعه داخل كوب فارغ. كما تستطيع التقاط الصور باستخدام مفتاح الصوت الموجود على الجانب الأيمن للهاتف. وإذا كان لديك الكثير من الرسائل الإلكترونية، وترغب في التخلص منها دفعة واحدة، انقر خيار «التحرير» edit ثم ضع علامة التأشير أمام الرسائل، وانقر خيار «الإلغاء» delete.