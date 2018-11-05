المصدر: الامارات اليوم

تحويل «مستندات غوغل» إلى ملفات EPUB

غالباً ما يحفظ المستخدم الملفات المعدة من خلال البرامج المختلفة بالصيغ المعتادة، رغم أن الكثير من هذه البرامج تتيح له التحويل لصيغ أخرى تتوافق مع احتياجاته. ومن ذلك مثلاً صيغة EPUB publication. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل»، فإن بمقدورك تحويل أي مستند معد من خلال التطبيق إلى مستند بصيغة: Epub باتباع الخطوات التالية: توجه إلى تطبيق «غوغل درايف» عبر الـ«ويب»، بالنقر على الرابط: https:/‏/‏drive.google.com،

ثم سجل الدخول إلى حسابك، وابحث عن المستند الذي ترغب في تغيير الصيغة الخاصة به، ومن ثم انقر مرتين فوق المستند لفتحه، وبعده انقر قائمة ملف في أعلى شريط القوائم، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر، حتى تصل إلى خيار «التنزيل في صيغة» Download as وانقر فوقه، وبعد ذلك انقر خيار EPUB Publication في نهاية النافذة المنبثقة التي ظهرت، وعندها اختر المكان الذي ترغب في حفظ نسخة المستند الجديدة به، ثم انقر زر «الحفظ» Save في نهاية الجانب.

إعادة المؤقت إلى إصدار أصوات التنبيه

يعتمد الكثيرون على ملمح «المؤقت» Timer في الهاتف لإنجاز الكثير من المهام، كالتنبيه لموعد معين، لكن أحياناً ينتهي الوقت الذي حدده المستخدم للمؤقت، دون أن يصدر الصوت المعتاد الذي يدل على انتهاء المهلة السابق تحديدها. وهنا يفقد الملمح أهميته، بل إنه قد يتسبب في بعض الضرر، لأن المستخدم لم ينتبه للموعد الصحيح اعتماداً على ضبط المؤقت. وتعود هذه المشكلة في هواتف «آي فون» إلى قيام المستخدم بتغيير بعض الإعدادات الخاصة بالمؤقت إلى خيار «إيقاف التشغيل» Stop playing بدلاً من «صوت المنبه» alarm sound دون أن ينتبه. فإذا تعرضت لهذه المشكلة، اتبع ما يلي لتجنبها: انقر فوق تطبيق الساعة في الهاتف، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة، وانقر خيار «المؤقت» Timer، ومن ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «عندما ينتهي المؤقت» When Timer Ends، وبعد ذلك انقر فوق أي من النغمات الموسيقية الظاهرة أمامك، ليصدر المؤقت الصوت بعد انتهاء المدة التي حددتها.