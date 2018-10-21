«فوكس سوفت نت» تطرح حلول «9 Focus» في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فوكس سوفت نت»، المزود المتخصص في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات المؤسسية، عن إطلاق الجيل الجديد من حلولها لتخطيط الموارد المؤسسية «9 Focus» في الشرق الأوسط. وتقوم الحلول الجديدة على خوادم «برونغهورن»، التي تعدّ من التصاميم الخاصة بالشركة، وتمتاز بمجموعة واسعة من الخصائص الغنية وقدرات الحوسبة داخل الذاكرة للقيام بالعمليات بسرعة فائقة.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أن حلول «9 Focus» تقوم على الجيل الجديد من تقنيات الحوسبة داخل الذاكرة، وعدد من الخصائص المحدّثة الأخرى لتعزيز سرعة وكفاءة العمليات بشكل هائل، وإقامة رابط متين بين المؤسسة وقوة العمل وشبكات الأعمال والأقسام المختلفة. وتسمح البنية، المؤلّفة من وحدات عدة، للمؤسسات بتخطيط استراتيجيتها لتطبيق حلول تخطيط الموارد المؤسسية وتصميم النظام بشكل فوري، الأمر الذي يتيح لها الحصول على معلومات دقيقة وحديثة تماماً لفعالية اتخاذ القرارات. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «فوكس سوفت نت»، علي حيدر: «(9 Focus) حلول متطورة لتخطيط الموارد المؤسسية، وتمتاز خوادم (برونغهورن) بمجموعة واسعة من الخصائص الغنية، وقدرات الحوسبة داخل الذاكرة، وتقدم (9 Focus) للأعمال إمكانية إجراء العمليات بمستويات فائقة من السرعة والذكاء والأمن، وتتوافر هذه الحلول بإصدارات متعددة في المقر، أو بصيغة البرمجيات كخدمة في مقر المؤسسة، أو البرمجيات كخدمة في البنية السحابية».

وأضاف حيدر: «تحتاج المؤسسات للحصول على معلومات حول مصدر البيانات ووجهتها وعمّن يستخدمها، كما أن عدم توافر أداة مناسبة لحوكمة البيانات يؤثر سلباً في اكتشاف ومتابعة وتنظيم أصول البيانات، وتعالج (9 Focus) أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، بفضل مزايا قاعدة البيانات الهجينة التي توفر نظاماً موثوقاً لتخزين البيانات الضخمة»