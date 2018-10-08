إنشاء رموز Animoji التعبيرية

تتميز الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد Animoji بالحركة، وبقدرتها على مسح تعبيرات وجه مستخدمها ورسمها على وجه الرمز التعبيري. ويمكن للمستخدم تسجيل رسالة صوتية ويترك للرمز تقليد تعبيرات وجهه، فتصل الرسالة بالتعبيرات المناسبة. ويحتاج المستخدم الذي يرغب في إنشاء Animoji، إلى هاتف «آي فون إكس» يعمل بنظام «آي أو إس 11» والإصدارات التالية، كما يحتاج إلى حساب على تطبيق iMessage. فإذا رغبت في إنشاء رمز تعبيري ثلاثي الأبعاد، اتبع ما يلي: افتح تطبيق الرسائل في الهاتف، ثم افتح أي محادثة وانقر الأيقونة الخاصة بالرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد Animoji icon، وتجدها تحت حقل النص، وبعد ذلك مرر إصبعك من اليسار لليمين ثم انقر أيقونة إضافة رمز تعبيري متحرك، وتبدو في شكل علامة الجمع (+)، وعندها اختر الرمز التعبيري، وابدأ التعديل فيه حتى يروقك المظهر، وستجد أن لديك كماً كبيراً من ألوان البشرة وشكل الشعر وحجم الرأس والعيون، وبعد أن تستقر على اختياراتك، انقر زر «تم» Done في أعلى يمين الشاشة.

إيقاف التنبيهات عبر «بيريسكوب»

يقدم تطبيق «بيريسكوب» المتخصص في بث الفيديو بشكل مباشر عبر الهاتف، عدداً كبيراً من التنبيهات الفورية لمستخدمه ليبقى على تواصل مع متابعيه ومع من يتابعهم. وليتعرف على من يبدأون متابعة حسابه أو يقومون ببث فيديو مباشر أو يدعونه للمشاهدة وغير ذلك. فإذا كنت من مستخدمي «بيريسكوب» وترغب في تقليل عدد التنبيهات، اتبع الخطوات التالية: توجه إلى أعلى الشاشة وانقر أيقونة «الأشخاص» PEOPLE وتبدو في شكل ثلاثة رؤوس، ثم انتقل إلى أيقونة «ملفك الشخصي» Profile icon في أعلى الجانب الأيمن من النافذة، وانقر فوقها، وبعدها مرر داخل النافذة التي ظهرت حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون ثم انقر فوقه.

وعندها مرر داخل النافذة الجديدة التي ستظهر، لتقوم بإيقاف «التنبيهات» notification التي لا ترغب في تلقيها، وذلك بتحريك المؤشر الموجود بجانب كل نوع من التنبيهات غير المرغوبة من اليمين إلى اليسار لإيقافه.