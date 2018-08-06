هيئة ألمانية تعرض طريقة صحيحة لإزالة بيانات الهاتف

المصدر: برلين - د.ب.أ

دعت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية، المستخدم الذي يرغب في بيع هاتفه المحمول أو إعطائه لآخرين، بضرورة إزالة البيانات الشخصية منه.

وقال خبراء الهيئة الألمان إنه يجب اتباع الطريقة الصحيحة لإزالة البيانات؛ إذ يوفر نظاما تشغيل الأجهزة المحمولة: «غوغل أندرويد» و«أبل آي أو إس» إمكانية إزالة البيانات تماماً، فضلاً عن إعادة ضبط الإعدادات، وهنا تظل بيانات الصور والرسائل الإلكترونية وسجلات الدردشة محفوظة على الجهاز المحمول، وقد يتمكن المالك الجديد من استعادتها مرة أخرى.

ولإزالة البيانات بصورة سليمة، فإنه يتعين تحديد الخيار: «إعادة تعيين إعدادات المصنع» Factory data reset بدلاً من «إعادة ضبط الإعدادات» Reset settings، موضحة أنه يمكن العثور على هذه البنود في قائمة «الإعدادات» تحت بند «النظام» System، ثم بند «إعادة ضبط الخيارات» Reset options.

أما بالنسبة لهاتف «آي فون» أو «آي باد»، فإنه يمكن إزالة البيانات تماماً في قائمة «الإعدادات» تحت بندي «عام» General و«إعادة الضبط» Reset، أو تحديد خيار: «إزالة جميع المحتويات والإعدادات» Erase All Content and Settings؛ لأنه في حالة اختيار «إعادة ضبط جميع الإعدادات» Reset All Settings، فلن يتم حذف البيانات تماماً.