المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة «QR Code» إلى مركز التحكم

يسمح رمز الاستجابة السريعة QR Code بالوصول السريع للمواقع والخدمات التي يرغب فيها المستخدم بمجرد المسح الضوئي لهذا الكود. وكان المستخدم في نظام «آي أو إس 11» يضطر إلى فتح تطبيق الكاميرا ليتمكن من استخدام ملمح المسح الضوئي للأكواد، إلا أن نظام «آي أو إس 12» سمح بإضافة الماسح إلى «مركز التحكم» Control Center في الجهاز، وذلك للوصول إليه وتشغيله مباشرة. لذلك، إذا كنت من مستخدمي نظام «آي أو إس 12»، فإنه يمكنك إضافة هذا الملمح من خلال فتح «الإعدادات» settings أولاً. مرر داخل «الإعدادات» حتى تصل إلى «مركز التحكم»، وانقر فوقه، ثم مرر داخل النافذة الجديدة التي ظهرت حتى تصل إلى «تخصيص عناصر التحكم» Customize Controls وانقر فوقه.

ابحث داخل نافذة التخصيص عن خيار: «المسح الضوئي لكود الاستجابة السريعة» Scan QR Code option، ثم انقر فوق أيقونة الجمع «بلس» الموجودة يسار الخيار السابق، وعلى الفور ستتم إضافته إلى مركز التحكم.

حضور المناسبات في meetup

تعتمد شبكة meetup الاجتماعية على ربط الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة عبر موقع الشبكة، ومن خلال إنشاء مناسبات على أرض الواقع. وبعد التحاق العضو بمجموعة معينة، فإنه يستطيع الدخول إلى التقويم الخاص بها ومتابعة المناسبات المقبلة. لذلك، إذا رغبت في حضور مناسبة جديدة في مجموعتك، فإنه يمكنك ذلك عن طريق النقر فوق عنوان المناسبة التي ترغب في حضورها لتنتقل إلى الصفحة الخاصة بها.

في صفحة المناسبة، ستجد رسالة تقول: «هل ستذهب إلى هذه المناسبة؟» ?are you going. وهنا انقر فوق خيار «موافقة» yes. ثم تظهر أمامك نافذة تسألك عمّا إذا كنت ستحضر بمفردك just me أو ستصطحب معك ضيوفاً bringing guests. انقر بعد ذلك فوق زر «إرسال الردود» RSVP، وهنا ستظهر أمامك رسالة تأكيد confirmation وستتلقى رداً بإضافتك إلى المناسبة. كما يمكنك إضافة الأصدقاء بالنقر فوق: invite friends.

وفي حال رغبت في تغيير قراراتك، انقر فوق زر «تغيير» change.