«مالابار للذهب» تعتمد حلول إدارة البيانات لتطوير استراتيجيات التسويق

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «مالابار» للذهب والألماس، عن توقيعها اتفاقية شراكة مع شركة «كابيلاري تكنولوجيز»، المتخصصة في الحلول السحابية المتكاملة لشركات البيع بالتجزئة ومقرها دبي، بهدف تحقيق التحول الرقمي باستخدام منصة تكنولوجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأفادت المجموعة في بيان لها، أمس، بأن الاتفاقية تهدف إلى تحليل البيانات، وتوفير تجربة متعاملين أفضل تتميز بسلاستها وطابعها الشخصي.

ووفقاً للبيان، ستساعد «كابيلاري» مجموعة الذهب على استثمار بيانات المستهلكين متعددة القنوات (عبر المتاجر وعلى الإنترنت)، وتحليلها لفهم سلوكياتهم الاستهلاكية وتفاعلاتهم مع العلامة التجارية في مختلف نقاط البيع والشراء.

وقال العضو المنتدب للعمليات الدولية لدى «مالابار» للذهب والألماس، شملال أحمد: «تنشط (مالابار للذهب والألماس) خارج الهند منذ نحو 10 أعوام، وقد حظيت الشركة خلال هذه الفترة بالكثير من المتعاملين الجدد، ما أدى إلى نمو بياناتنا لتضم أكثر من 3.5 ملايين متعامل، لكننا لم نكن قادرين على تحقيق أقصى استفادة من بياناتنا، لعدم توافر التكنولوجيا والخبرة في هذا المجال».

وتابع: «بفضل التحليلات والأفكار المعمقة التي ستقدمها (كابيلاري)، ستتمكن (مالابار) من اتخاذ قرارات تجارية دقيقة وصائبة تتيح لها زيادة إيراداتها وربحيتها، ونحن نؤمن بأن تقنيات تحليل البيانات الضخمة تمكننا من خفض كلفة الحصول على المزيد من المتعاملين الجدد مع مرور الوقت، كما أنها تساعد على تطوير استراتيجيات تسويق محددة الهدف، وهو ما نحتاج إليه في دولة الإمارات التي تعتبر وطناً متعدد الثقافات».

من جانبه، قال نائب الرئيس الدولي للشؤون الاستراتيجية في «كابيلاري تكنولوجيز»، سونيل سوريش، إن شركته ستساعد العلامة التجارية على الاستفادة من الفرص المتاحة أمامها لتعزيز المبيعات وتجارب المتعاملين لديها من خلال خبرة «كابيلاري تكنولوجيز» في مجال تحليل البيانات الضخمة.