دبي تستعد لتطوير أول محكمة في العالم تعتمد تقنية «بلوك تشين»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عقدت محاكم مركز دبي المالي العالمي شراكة مع «مكتب دبي الذكية» لتطوير أول محكمة في العالم تعتمد تقنية «بلوك تشين».

وأفاد بيان صدر أمس، أنه وبالاستناد إلى الخدمات الراهنة لتسوية المنازعات، سيقوم فريق العمل المشترك بدايةً ببحث آليات المصادقة على الأحكام القضائية لإنفاذها عبر الحدود، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تعد الخطوة الأولى نحو مستقبلٍ يرتكز فيه النظام القضائي على تقنية «بلوك تشين»، مع ما يحمله ذلك من فوائد بعيدة المدى، مثل تبسيط العمليات القضائية، وتفادي تكرار الوثائق، وتحقيق كفاءة أكبر عبر كامل المنظومة القضائية.

وقالت الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس، إن تشكيل فريق العمل المشترك ينسجم مع المبدأ التوجيهي الذي نتبناه لجعل المحاكم خدمةً مدعومة بالتكنولوجيا، ويتم تقديمها عبر اتفاقات التعاون والتحالفات.

وأكدت أنه من خلال توظيف تقنية «بلوك تشين»، ستحتل دبي مكانة رائدة في صدارة قطاع التكنولوجيا القانونية والابتكار القضائي، مع إرساء معايير فريدة تحتذي بها البلدان والأنظمة القضائية الأخرى.

من جانبها، قالت المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي تتيح التعاون معاً لتطوير محكمة سباقةٍ على مستوى العالم، كما تساعدنا هذه الشراكة على استثمار إمكانات تقنية «بلوك تشين» بأفضل صورة ممكنة.