المصدر: الامارات اليوم

تسجيل الدخول يدوياً إلى حساب «غوغل» من تطبيق الخرائط

إذا كان لديك حساب على «غوغل»، كحسابك على بريد «غوغل» Gmail أو خدمة Hangouts أو على متجر Google Play، أو حتى عبر موقع «يوتيوب» YouTube، فإنه يمكنك بمجرد تسجيل الدخول مزامنة بياناتك عبر كل الأجهزة التي تستخدمها، وإذا كنت تستخدم تطبيق خرائط «غوغل» مثلاً، فإنك تستطيع الاحتفاظ بالخرائط والاتجاهات التي تبحث عنها على الحاسب ثم إرسالها للهاتف. وهناك أكثر من طريقة لهذه المزامنة، منها ما يتم تلقائياً وما يتم بشكل يدوي، فإذا رغبت في تسجيل الدخول إلى حسابك عبر تطبيق خرائط «غوغل» بشكل يدوي، فحاول اتباع الخطوات الآتية:

■انقر فوق تطبيق خرائط «غوغل»، ثم انقر فوق قائمة التنقل في التطبيق.

■انقر فوق قسم Choose an account، ثم فوق Google Account وقم بتسجيل الدخول sign in.

■إذا لم تجد حساب «غوغل» ضمن الحسابات في القائمة، فانقر فوق Add account.

■أدخل بيانات بريدك الإلكتروني عبر «غوغل» أو رقم هاتفك، ثم انقر فوق Next وأدخل كلمة السر الخاصة بحسابك عبر «غوغل».

■انقر مرة أخرى فوق Next.