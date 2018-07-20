المصدر: الامارات اليوم

مسح أكواد الاستجابة السريعة

أصبح رمز الاستجابة السريعة QR codes وسيلة سهلة للدخول إلى مواقع الإنترنت عند تصفح المحتوى الورقي أو بعض الوسائط الأخرى، غير أن مسح هذا الكود يحتاج إلى تطبيقات مخصصة لهذا الغرض، وهو ما لا يرغبه بعض المستخدمين الذين يفضلون الاكتفاء بالتطبيقات المثبتة على أجهزتهم بشكل مسبق. والحقيقة أن مستخدمي نظام التشغيل «آي أو إس 11» يستطيعون الاستعانة بتطبيق الكاميرا في القيام بذلك دون الاضطرار لتنزيل التطبيقات الخارجية، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي فون 7 بلس» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 11.3» وترغب في استخدام تطبيق الكاميرا الافتراضي في مسح أكواد الاستجابة السريعة، فاتبع ما يلي: توجه إلى تطبيق «الإعدادات» settings في الهاتف، وانقر فوقه، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى تطبيق «الكاميرا» Camera وانقره، وبعدها مرر داخل النافذة الخاصة بتطبيق الكاميرا حتى تصل إلى خيار «مسح أكواد رمز الاستجابة السريعة» Scan QR Codes، ومن ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين لتفعيله.