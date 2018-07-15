تسجيل ممارسة ألعاب الفيديو عبر «أندرويد»

يهتم محترفو ممارسة ألعاب الفيديو بتسجيل أدائهم للعبات المختلفة، وتشاركه مع الأصدقاء أو اللاعبين الآخرين، غير أنهم عند استخدام ملمح تسجيل الشاشة في أجهزتهم لا ترضيهم النتائج، لأن هذا الملمح يقوم بتسجيل الشاشة بمستوى دقة منخفض. لذا يكون الحل اللجوء للتطبيقات، ومنها تطبيق Google Play Games، وهو من التطبيقات التي يتم تثبيتها افتراضياً في أجهزة «أندرويد». فإذا كنت من محبي تسجيل ممارسة ألعاب الفيديو بدقة عالية عبر أجهزة «أندرويد»، فاتبع هذه الخطوات:

• توجه إلى تطبيق Google Play Games، وتأكد أن الإصدار الخاص به هو الإصدار الأخير.

• ابحث عن اللعبة التي ترغب في تسجيل ممارستك لها.

• عند الوصول إليها انقر فوق record، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة حمراء صغيرة، تحيط بها دائرة بيضاء في أعلى جانب الشاشة الأيمن.

• ستظهر أمامك نافذة جديدة، توجه إلى نهايتها واختر مستوى الجودة.

• انقر فوق next. وابدأ بتشغل اللعبة وستشاهد كل خيارات التسجيل أمامك أثناء اللعب.