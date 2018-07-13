«إنستغرام» تُطلق وظيفة ملصقات الأسئلة

المصدر: مينلو بارك - د.ب.أ

أعلنت شبكة «إنستغرام»، عن إطلاق وظيفة ملصقات الأسئلة، بحيث يمكن للمستخدم حالياً تضمين أسئلة في الصور، والرد عليها بحرية.

وأوضحت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة أنه يمكن وضع ملصق الأسئلة في أي مكان في الصورة عند إنشاء «قصة» Story جديدة.

وأضافت «إنستغرام» أنه يتم الرد على هذه الأسئلة من خلال النقر في الملصق المعني مباشرة، مشيرة إلى أنه يمكن للمشتركين الإجابة عن هذه الأسئلة كما يريدون، على عكس الملصقات السابقة، التي كانت تتضمن إجابات جاهزة للاستبيانات.

يشار إلى أن هذا التحديث يعد بمثابة طريقة أسهل للمستخدمين لطرح الأسئلة، لاسيما مع انتشار تطبيقات مثل صراحة وAsk، ونشر المستخدمين للأسئلة على قصصهم.