المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إزالة جهات الاتصال المتكررة

عندما تتكرر جهات الاتصال، يمتلئ جهاز الهاتف بمعلومات لا يحتاج إليها المستخدم، لأنها موجودة بالفعل في الهاتف. فإذا كنت من مستخدمي خدمة «آي كلاود» السحابية، فإن بمقدورك إلغاء هذه الجهات المتكررة باستخدام أجهزة «ماك»، باتباع ما يلي: افتح متصفح الـ«ويب» على جهاز «ماك»، وتوجه إلى خدمة «آي كلاود» السحابية عبر الرابط التالي: https:/‏‏/‏‏www.icloud.com/‏‏، ثم سجّل الدخول باستخدام معرفك الرقمي وكلمة السر، وعندها انقر تطبيق «جهات الاتصال» Contacts، وتوجه بعد ذلك إلى الجانب الأيسر من النافذة التي ظهرت، وانقر خيار جميع جهات الاتصال الموجود ضمن لوح المجموعات، ثم انقر مع التثبيت فوق مفتاح الأوامر Command، وبعدها انقر فوق البطاقات المتكررة التي ترغب في إلغائها، ثم انقر أيقونة الترس في نهاية الركن الأيسر من الشاشة، ومن النافذة المبثقة التي ستظهر، انقر خيار «الإلغاء» Delete، ليظهر مربع صغير لتأكيد رغبتك في الإلغاء، لذا انقر خيار الإلغاء الموجود في نهاية الركن الأيمن من هذا المربع.