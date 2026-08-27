«أبل» تحدد 9 سبتمبر للكشف عن «آيفون 18» وهاتفها القابل للطي

تستعد شركة «أبل» لبدء فصل جديد في تاريخها، مع تنظيم حدثها السنوي للكشف عن أحدث أجهزتها في 9 سبتمبر 2026، وسط توقعات بأن يكون الحدث محطة مهمة في مسار الشركة، ليس فقط بسبب الجيل الجديد من هواتف «آيفون»، ولكن لاحتمال الكشف عن أول آيفون قابل للطي، وأكدت أبل رسميًا موعد الحدث تحت شعار «Surprise and shine».

وبحسب رويترز، من المتوقع أن تكشف «أبل» عن أحدث سلسلة من هواتف آيفون، حيث من المتوقع أن تكشف آبل عن:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

أول iPhone قابل للطي وربما باسم iPhone Ultra.

وقد يمثل الهاتف القابل للطي أبرز مفاجآت الحدث، في حال قررت الشركة إطلاقه رسميًا، بعد سنوات من المنافسة في هذا القطاع الذي تقوده شركات مثل «سامسونج».

ويكتسب الحدث أهمية إضافية كونه سيكون أول حدث رئيسي لـ«أبل» تحت قيادة جون تيرنوس، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر خلفًا لـتيم كوك، بينما ينتقل كوك إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي. وكانت «أبل» قد أعلنت رسميًا خطة انتقال القيادة في أبريل الماضي.

الكشف عن إصدارات جديدة

ويرى محللون، بحسب رويترز، أن طرح آيفون قابل للطي يمكن أن يمثل فرصة استراتيجية لـ«أبل» لدخول سوق الهواتف القابلة للطي بقوة، خاصة أن الأجهزة مرتفعة السعر قد تدعم زيادة متوسط أسعار البيع وهوامش الربح، إلى جانب فتح فئة جديدة للنمو أمام الشركة.

وتشير توقعات السوق إلى أن الهاتف القابل للطي قد يأتي بتصميم قريب من الهواتف التي تتحول إلى جهاز لوحي صغير عند فتحها، بينما يُنتظر أيضًا الكشف عن إصدارات جديدة من هواتف «آيفون» الاحترافية خلال الحدث. وتظل مواصفات الأجهزة والأسعار النهائية غير معلنة حتى الآن.