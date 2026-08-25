زيادة مرتقبة بنحو 100 دولار.. أبل تستعد لرفع أسعار آيفون

تستعد شركة "أبل" لرفع أسعار أجهزة آيفون، في أعقاب خطوات مماثلة من سامسونج وجوجل، اللتين رفعتا أسعار أحدث هواتفهما الذكية بنحو 100 دولار، بسبب ارتفاع تكاليف مكونات الأجهزة، كالذاكرة والرقائق، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

وإن قررت أبل تطبيق زيادة مماثلة، فقد يبدأ سعر "آيفون 18 برو" من نحو 1199 دولاراً، مقارنة بـ 1099 دولاراً للسعر الابتدائي لهاتف "آيفون 17 برو"، أي بزيادة تقارب 9%.

وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع رفع الشركة أسعار عدد كبير من منتجاتها الرئيسة قبل شهرين، كبعض أجهزة ماك وآيباد التي زادت أسعارها بنحو 23% بالمتوسط.

وحسب مارك جورمان من "بلومبرج"، فقد أصبح ارتفاع أسعار آيفون أمراً مرجحاً للغاية، نظراً لوجود أزمة إمدادات بالذاكرة والرقائق، مشيراً بالوقت ذاته إلى أن زيادة قدرها 100 دولار ستكون محدودة بشكل نسبي بالنظر لحجم الضغوط التي تواجهها صناعة التكنولوجيا.

وكانت أبل قد حذرت بوقت سابق من تعرض هوامش أرباحها لضغوط خلال فترة الربع الحالي، وذلك في مؤشر على أن الشركة لا تزال تتحمل جزءاً من الارتفاع في تكاليف الإنتاج بدل تمريره بالكامل للمستهلكين.