يوتيوب تغيّر طريقة احتساب المشاهدات بدءاً من 24 أغسطس

تستعد منصة يوتيوب لتغيير طريقة احتساب المشاهدات اعتباراً من 24 أغسطس الجاري. وبموجب النظام الجديد، ستُحتسب المشاهدة بمجرد بدء تشغيل الفيديو أو دخول المستخدم إلى بث مباشر، فيما ستحتفظ يوتيوب بمؤشر منفصل باسم "المشاهدات المتفاعلة"، لقياس عدد المستخدمين الذين اختاروا الاستمرار في المشاهدة.

وأكدت المنصة أن التغيير لن يؤثر بشكل كبير على أرباح صناع المحتوى، وأن الهدف الأساسي من هذا التحديث هو توحيد طريقة قياس المشاهدات لجميع أنواع المحتوى.

وأشارت إلى تغييرات مشابهة طبقت في وقت سابق على المقاطع القصيرة "Shorts" خلال العام الماضي.