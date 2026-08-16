تسريب يكشف واجهة المستخدم "One UI 9.5" الجديدة من سامسونج

تسرّبت أولى الصور الفعلية لواجهة سامسونج "One UI 9.5" خلال الساعات الماضية، بعد أن قام أحد المستخدمين بتثبيت نسخة اختبارية داخلية غير معلنة على هاتف "Galaxy S26 Ultra".

ويأتي ظهور النسخة الجديدة في وقت لم تستكمل فيه الشركة الكورية طرح الواجهة بشكلها المستقر رسمياً، ما يعني أن الشركة تعمل على تطوير جيلين من الواجهة في آن واحد.

وتكشف الصور المسربة عن تغيير واضح في فلسفة التصميم، حيث يعتمد تصميم "One UI 9.5" على مظهر شبه شفاف مستوحى من الزجاج، مع ظلال خفيفة حول العناصر العائمة، وحواف أكثر لمعاناً بالقوائم والأزرار.

كما حصلت لوحة التحكم بالصوت على إعادة تصميم كاملة، لتظهر بشكل أكثر عمقاً وحضوراً على الشاشة.

حتى خلفية أداة "Now Brief" على الشاشة الرئيسة طالتها التغييرات، إذ أصبحت مظللة ومنفصلة بصرياً عن بقية عناصر الشاشة، بعدما كانت مندمجة معها بشكل كامل في السابق.

إضافة إلى ذلك، قامت سامسونج وفقاً للتسريبات، بنقل أيقونة البحث في تطبيق الهاتف من الزاوية العلوية لشريط التنقل السفلي العائم، وذلك من أجل تسهيل الوصول إليها بيد واحدة خلال الاستخدام اليومي.