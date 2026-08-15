بعد 10 سنوات.. إنستغرام يغير تصميم اسمه

أعلنت إنستغرام تحديث التصميم الكتابي الخاص باسمها، ضمن الهوية البصرية للمنصة، ليحل محل التصميم الذي ظل معتمداً لنحو عشر سنوات.

وأوضح رئيس إنستغرام، آدم موسيري، أن الهوية الكتابية السابقة لم تخضع لتغيير جوهري طوال هذه الفترة، وهو ما دفع المنصة إلى تحديثها بما يتماشى مع توجهاتها الحالية.

ويركز التصميم الجديد على مظهر أكثر بساطة ونظافة، مع الاحتفاظ ببعض السمات المستوحاة من الهوية السابقة، في محاولة للموازنة بين الطابع الكلاسيكي للعلامة التجارية واللمسة الحديثة التي تسعى المنصة إلى إبرازها.

ولم يشمل التغيير أيقونة تطبيق إنستغرام المعروفة، إذ اقتصر التحديث على شكل كلمة "إنستغرام" وطريقة رسم حروفها.