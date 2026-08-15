نظارات ذكية لفاقدي البصر.. ميتا تطلق مبادرة بـ15 ألف جهاز

أعلنت شركة ميتا عن تبرعها بـ15 ألف نظارة "ري بان ميتا" الذكية لمؤسسة "فيجن أيرلندا"، بهدف توفيرها مجاناً للبالغين المكفوفين وضعاف البصر في أيرلندا.

وقالت الشركة إن هذا العدد يكفي لتغطية جميع البالغين المكفوفين وضعاف البصر الذين تدعمهم المؤسسة، في واحدة من أبرز مبادرات توظيف النظارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا المساعدة.

الفكرة الأساسية وراء المبادرة ليست إعادة البصر إلى من فقده، وإنما تحويل النظارة إلى مساعد بصري وصوتي يستطيع تفسير البيئة المحيطة للمستخدم، حيث تحتوي "ري بان ميتا" على كاميرا ومكبرات صوت وميكروفونات، وتتيح التفاعل الصوتي مع "ميتا إيه آي"، مما يسمح للمستخدم بطلب معلومات عن الأشياء التي أمامه أو الحصول على وصف لما تلتقطه الكاميرا.

وتقول ميتا إن النظارات يمكن أن تساعد الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على قراءة النصوص، بدءاً من اللافتات إلى الوثائق، والتعرف إلى الأشياء والوصول إلى معلومات عن العالم المحيط بهم، إضافة إلى تنفيذ عدد من المهام من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف باليد.