ذكاء اصطناعي يتنبأ بنشاط الشمس قبل 9 ساعات

طور فريق من معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا نموذج ذكاء اصطناعي قادر على التنبؤ بظهور المناطق النشطة على الشمس قبل نحو تسع ساعات في المتوسط.

و استخدم الباحثون بيانات من مرصد ناسا للديناميكيات الشمسية، وتمكنوا من تدريب النموذج على تمييز التغيرات الدقيقة في النشاط الصوتي والمجال المغناطيسي للشمس، وهي تغيرات ظلت لفترة طويلة عصية على الرصد المباشر.

وتكمن أهمية هذا النموذج في قدرته على التقاط إشارات مبكرة لظهور المناطق النشطة، وهي مناطق شديدة المغناطيسية تتشكل فيها البقع الشمسية وتنشأ منها انفجارات شمسية قوية، وذلك قبل وقت طويل من ظهورها على سطح الشمس.

وتعتمد التقنية على تحليل الموجات الصوتية التي تنتقل باستمرار عبر الشمس، حيث تترك المجالات المغناطيسية الصاعدة بصمات خفيفة في هذه الموجات، وهو ما يشبه، بحسب الباحث ألكسندر كوسوفيتش، "اكتشاف تغير طفيف في الإيقاع داخل أوركسترا صاخبة جدا".