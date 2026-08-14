تحديثات كبيرة في لعبة إي فوتبول 2027

أطلقت شركة كونامي تحديث الموسم الجديد للعبة إي فوتبول 2027، مع طرح الإصدار v6.0.0 الذي يحمل مجموعة واسعة من الإضافات التي تستهدف تطوير تجربة اللعب، سواء في المنافسات الجماعية أو الخطط التكتيكية أو آليات اللعب داخل الملعب.

ويقدم التحديث خصائص جديدة مثل البطولات المخصصة، والتشكيلة المرنة، وأسلوب اللعب الجماعي، إلى جانب تعديلات واسعة على المراوغة والتمرير والتسديد والدفاع وحراس المرمى والذكاء الاصطناعي.

يمثل الإصدار v6.0.0 تحديثاً واسع النطاق، إذ لا يقتصر على إضافة محتوى جديد، وإنما يعيد ضبط عدد من عناصر تجربة اللعب، مع تحديث بيانات الفرق والدوريات ومجموعة من الخصائص المرتبطة ببناء الفريق.

ومن أبرز الإضافات:

البطولات المخصصة.

أسلوب اللعب الجماعي.

التشكيلة المرنة.

تسديدات طائرة باستخدام.

نظام جديد للعبة اليومية

فعاليات ومحتوى موسمي جديد.

البطولات المخصصة.. منافسات جديدة بين اللاعبين.