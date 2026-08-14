استطاع وكيل ذكاء اصطناعي يعتمد على تقنيات "أوبن كلو" ونموذج "كلود" من شركة أنثروبيك الأميركية اختراق نظام الحجز في صالة رياضية محلية في أستراليا، في حادثة تعد الأولى من نوعها لنموذج ذكاء اصطناعي تجاري يعتمد عليه مستخدم وفق تقرير صحيفة "ذا ريجستر" البريطانية.

وأوضح التقرير أن هذا الاختراق حدث بشكل مفاجئ وغير مقصود من قبل مستخدم كان يسعى لحجز موعد في إحدى الحصص الرياضية صعبة الحجز بالصالة، لذلك طلب من وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص به أن يحجز له هذا الموعد، ليُفاجأ بأن الأخير يخبره بحجز الموعد لعدة أسابيع مقبلة، وهو أمر غير ممكن تقنياً من خلال موقع الصالة.

ثم طلب المستخدم من الوكيل أن يضعه في مقدمة قائمة الانتظار في الصالة الرياضية رغم أن ترتيبه كان الرابع في قائمة الانتظار، وبعد دقائق أخبره الوكيل أنه تمكن من تغيير ترتيبه في القائمة ليصبح الثالث عبر حذف المشترك الأول في القائمة.

وعندما حاول إعادة الشخص الذي تم حذفه، أخبره وكيل الذكاء الاصطناعي أنه لا يستطيع القيام بذلك، فكل ما يمكنه فعله هو حذف المشتركين فقط وليس إضافتهم حسب تقرير منفصل من صحيفة إندبندنت.

واستطاع وكيل الذكاء الاصطناعي اختراق قاعدة البيانات الخاصة بالصالة الرياضية عبر اكتشاف ثغرة غير معروفة مسبقا، إذ لا تطلب الواجهة البرمجية أي توثيق أو تصديق على عمليات حذف المشتركين من قوائم الانتظار.