أبل تطور نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للصين بالشراكة مع علي بابا

دربت شركة أبل نموذجاً لغوياً ضخماً للسوق الصينية بشكل خاص، جرى تطويره بالشراكة مع مجموعة علي بابا الصينية، كما تم تدريبه بدعم من عملاق التكنولوجيا الصيني.

وسبق أن لجأت الشركة إلى استخدام نماذج شركاء صينيين لتزويد أجهزة آيفون والأجهزة الأخرى المباعة في الصين بالذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث لا تتوفر في بكين ⁠النماذج الأميركية مثل Claude من شركة أنثروبيك وأيضاً ChatGPT من شركة OpenAI، والتي تدمجها أبل مع تقنياتها في سوقها المحلية.

وتوقعت المصادر ⁠إطلاق "أبل إنتليجنس"، وهي مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة الأميركية، في الصين خلال الأشهر المقبلة، بعد تحديث نظام التشغيل IOS.

ومن شأن هذا النموذج الذي صممته أبل خصيصاً للسوق الصينية أن يمنح الشركة سيطرة أكبر على تجربة الذكاء الاصطناعي في أكثر أسواقها الخارجية تنافسية، حيث فقدت بعض حصتها لصالح منافسين محليين مثل شركة هواوي التي سبقت بخطوات في مجال الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمثل الإطلاق المخطط له من قبل أبل استراتيجية فريدة ذات مسارين لنشر الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركة أجنبية في الصين، ويسمح لها بتجاوز العقبات التنظيمية الصارمة التي حدت من وصول الكثير من شركات التكنولوجيا الأميركية الأخرى.

ومن المنتظر أن يجعل النموذج، أبل أول شركة أجنبية تحصل على موافقة بكين لتقديم نموذج ذكاء ⁠اصطناعي خاص بها في الصين، ما يمثل تعاوناً نادراً بين شركات التكنولوجيا الأميركية والصينية وسط الخلافات التجارية والدبلوماسية المتزايدة بين البلدين حول الذكاء الاصطناعي.