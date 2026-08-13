غوغل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني 3.7 فلاش

أطلقت شركة غوغل، التابعة لمجموعة ألفابت، اليوم الخميس، (جيميني 3.7 فلاش) وهو أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي المصممة لتكويد البرمجيات والأعمال التي ‌تتم بشكل آلي، لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل بشأن موعد إطلاق النسخة الرائدة (برو).

ويترقب المستثمرون عن كثب إطلاق (جيميني 3.5 برو)، النموذج المتميز من غوغل، لمعرفة ما إذا كانت وحدة الذكاء الاصطناعي (ديب مايند) التابعة لها قادرة على مواكبة منافسيها (أنثروبيك) و(أوبن إيه آي).

وكانت غوغل قد أعلنت في يوليو أن ⁠نموذج (جيميني 3.5 برو) يخضع للاختبار مع الشركاء، وأنه سيصدر "قريباً".

وتروّج الشركة لهذا النموذج باعتباره خياراً أقل تكلفة للشركات التي تعمل على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة قادرة ‌على تخطيط المهام، واستخدام أدوات البرمجيات، وإنجاز سير العمل متعدد الخطوات بتدخل بشري أقل.

وأطلق (جيميني 3.7 فلاش) بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق (جيميني 3.6 فلاش). وقال منشور ‌على مدونة غوغل إنه أظهر تحسناً في أداء مهام البرمجة، ‌بما في ذلك تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وتوليد شفرة برمجية جاهزة ‌للاستخدام في بيئة العمل.

ولتشجيع اعتماده، تقدم غوغل نموذج (جيميني 3.7 فلاش) بسعر تمهيدي يبلغ 75 سنتاً لكل مليون رمز إدخال و3.75 دولار لكل ‌مليون رمز إخراج حتى نهاية العام، وهو ما يمثل نصف ⁠التكلفة الأصلية لنموذج (جيميني 3.6 فلاش).

ويطرح النموذج على الفور في (جيميني سبارك)، وهي خدمة وكلاء الذكاء الاصطناعي القائمة على الاشتراك من غوغل والمتاحة لعملاء (غوغل إيه.آي برو) و(غوغل ⁠إيه.آي ألترا) في ⁠أكثر من 160 دولة.