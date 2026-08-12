يقدّم معلومات فورية ودقيقة.. «فورد» تتيح مساعداً ذكياً لمالكي سياراتها

تستعد شركة "فورد" الأميركية لإتاحة مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 8 ملايين من مالكي سياراتها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، في خطوة تمهّد لدمج هذه التقنية بشكل مباشر داخل مركبات الشركة بحلول 2027.

ويتيح المساعد تقديم إجابات تتجاوز الاستفسارات العامة، لتشمل معلومات دقيقة وفورية مرتبطة بحالة السيارة وطريقة استخدامها.

كما ستوفر الشركة المساعد القائم على الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقي "فورد" و"لينكولن" للهواتف المحمولة، على أن تتم استضافته من خلال منصة "جوجل كلاود".

وأوضحت الشركة في بيان، أنه تم تطوير المساعد الذكي الجديد باستخدام نماذج لغوية كبيرة جاهزة، مع تزويدها بإمكانية وصول موسعة للبيانات الخاصة بالمركبة.