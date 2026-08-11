لصناع المحتوى الجدد.. «يوتيوب» تضع شروطاً جديدة لتحقيق الأرباح

أعلنت منصة "يوتيوب" رفع متطلبات تحقيق الدخل من الإعلانات والاشتراكات لصناع المحتوى الجدد، بدءاً من 1 فبراير 2027.

وبموجب القواعد الجديدة، سيحتاج صناع المحتوى الراغبون بتحقيق الدخل من المنصة لتسجيل ما لا يقل عن 8 آلاف ساعة مشاهدة مؤهلة خلال آخر 12 شهراً، أو 20 مليون مشاهدة مؤهلة لمقاطع الفيديو القصيرة خلال آخر 90 يوماً.

وأكدت الشركة المملوكة لـ"غوغل" أن القواعد الجديدة لن تؤثر في صناع المحتوى المنضمين بالفعل لبرنامج "شركاء يوتيوب".

كما أعلنت أن صناع المحتوى سيحتاجون للحفاظ على معدل 10 ملايين مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة خلال فترة 90 يوماً للاستمرار بتحقيق الإيرادات من خلال "صندوق أرباح منشئي شورتس"، وستظل القنوات التي تنخفض عن هذا الحد ضمن برنامج الشركاء، كما ستواصل تحقيق الأرباح من مقاطع الفيديو الطويلة، على أن تُستأنف إيرادات مقاطع الفيديو القصيرة بمجرد تجاوزها حاجز 10 ملايين مشاهدة مجدداً.

وقالت "يوتيوب" إن هذه التغييرات تأتي لـ"مواكبة نمو المنصة"، التي تسجل حالياً أكثر من 200 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو القصيرة يومياً، إلى جانب أكثر من مليار ساعة مشاهدة يومياً عبر أجهزة التلفزيون.