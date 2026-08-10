لمن هم دون 18 عاماً.. «واتساب» يختبر ميزة «الرقابة الأبوية» على آيفون

يختبر تطبيق "واتساب" ميزة جديدة على هواتف "آيفون"، تتيح لأولياء الأمور تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على حسابات أبنائهم سواء صغار السن أو القاصرين أو المراهقين.

وتسمح الميزة التي تحمل اسم "الرقابة الأبوية"، لولي الأمر بربط حسابه بحساب الطفل عبر رمز الاستجابة السريع "QR code"، ثم إدخال تاريخ ميلاد الطفل لتحديد الميزات التي سيتم تقييدها.

كما تتيح هذه الميزة أدوات للتحكم بِمَن يُسمح له بالتواصل مع الطفل، وإدارة طلبات التواصل والانضمام للمجموعات، وتعديل إعدادات الخصوصية، كتحديد مَن يمكنه رؤية صورة الملف الشخصي، والمعلومات التعريفية، وحالة الاتصال بالإنترنت أيضاً.

وتستمر القيود الأبوية حتى بلوغ المستخدم 18 عاماً، حيث يقوم "واتساب" بإزالتها تلقائياً آنذاك، ليتمكن الطفل من الوصول لكل الميزات التي كانت تتطلب موافقة ولي الأمر سابقاً.