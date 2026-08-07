تسريبات: سعر سماعة أوبن إيه آي الذكية يصل إلى 400 دولار

تستعد شركة "أوبن إيه آي" لدخول سوق الأجهزة الذكية بإطلاق أول جهاز استهلاكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في صورة سماعة ذكية، وتهدف الخطوة لنقل روبوت الدردشة شات جي بي تي من التطبيقات الرقمية إلى منتج مادي يرافق المستخدم داخل المنزل.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "تيك كرنش"، فإن أحدث التسريبات تشير إلى أن الجهاز سيطرح بسعر يتراوح بين 300 و400 دولار، وهو مستوى سعري يتجاوز بكثير معظم مكبرات الصوت الذكية المتوفرة حالياً في الأسواق.

وسيأتي الجهاز بتصميم دائري يشبه "الدونات"، بما يسهل حمله والتنقل به بين غرف المنزل، سواء على الطاولة الجانبية في غرفة النوم أو على سطح المطبخ. ويُنظر إلى هذا التصميم على أنه يعكس رؤية أوبن إيه آي لتطوير "رفيق ذكي" يندمج في الحياة اليومية للمستخدمين، بدلاً من أن يظل مجرد تطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر.

ويتميز الجهاز، وفقاً للتقرير، بهيكل معدني عالي الجودة يمنحه مظهراً فاخراً، كما يتضمن أجزاءً متحركة، وهي سمة لم تكشف الشركة بعد عن وظيفتها أو كيفية استخدامها، مما يضيف مزيداً من الغموض حول طبيعة المنتج النهائي.