اتفاق بين «ديزني» و«تيك توك» يتيح مشاركة مقاطع فيديو قصيرة من أشهر أعمالها

أعلنت شركتا "والت ديزني" و"تيك توك"، ‌اليوم الأربعاء، عن اتفاق يسمح لمنشئي المحتوى على المنصة باستخدام شخصيات ومشاهد من أعمال "ديزني" في ⁠مقاطع فيديو قصيرة، وهي المرة الأولى التي تُعرض فيها فيديوهات منشئي تيك توك على منصة بث خارج التطبيق.

وبموجب الاتفاق، سيتم عرض مجموعة مختارة من هذه المقاطع على كل من "تيك توك" وخدمة البث "ديزني+"، عبر قسم جديد يحمل اسم "Verts"، وهو تبويب مخصص للفيديوهات العمودية المصممة للمشاهدة عبر الهواتف الذكية.

وذكرت الشركتان، أن تيك توك سيوفر لمنشئي المحتوى ⁠إمكانية الوصول إلى أصول ديزني من مئات الأفلام والمسلسلات من علامات تجارية، مثل: بيكسار ومارفيل وستار وورز.

وأضافتا، أن برنامجاً ‌تجريبياً سيبدأ في الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة ​مع خطط لطرحه في أسواق أخرى، فيما لم تكشف الشركتان عن الشروط المالية للصفقة.