بسبب محتوى غير قانوني.. أبل تسحب تطبيق "تليجرام" من متجرها

أعادت شركة أبل تطبيق "تليجرام" إلى متجرها، بعد ساعات من حذفه مؤقتاً، إثر اكتشاف محتوى يتضمن محتوى غير قانوني، في أحدث مواجهة بين منصات التكنولوجيا، ومتطلبات مكافحة المحتوى غير القانوني.

وأكدت أبل أن قرار إزالة تطبيق المراسلة جاء بعد مراجعة كشفت وجود محتوى ينتهك قواعدها الصارمة التي تحظر المحتوى غير القانوني، قبل أن تسمح بعودة التطبيق بعدما تحركت "تليجرام" لحذف المحتوى، وحظر المستخدم المسؤول عن نشره.

وقالت الشركة، في بيان إنها أزالت "تليجرام" لفترة وجيزة من متجر التطبيقات بعدما توصلت مراجعتها إلى وجود محتوى مخالف لإرشاداتها المتعلقة بحظر المحتوى غير القانوني، مضيفة أن التطبيق أُعيد لاحقاً بعدما حذف المطور المحتوى سريعاً وحظر المستخدم الذي نشره.

وجاء بيان أبل بعد نحو 20 دقيقة من استعادة إمكانية الوصول إلى التطبيق، لينهي حالة الغموض التي أحاطت باختفائه من متجرها في عدد من دول العالم لساعات.