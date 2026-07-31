أميركا تحظر الروبوتات "شبيهة البشر" و"رباعية الأرجل"

أغلقت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية الباب عملياً أمام "الأجهزة الروبوتية المتقدمة" الجديدة أجنبية الصنع، مُرجعةً القرار إلى وجود "مخاطر غير مقبولة" على الأمن القومي.

وتضم هذه الفئة الروبوتات الشبيهة بالبشر، والأجهزة ذات الأربع أرجل، وحتى بعض المكانس الروبوتية.

وعلى الرغم من أن الطرازات المرخصة سابقاً لن تتأثر، وأن بإمكان الشركات المصنعة التقدم بطلب للحصول على موافقات مشروطة، لكن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على الشركات الصينية مثل "يونيتري"، التي تصنع آلات منخفضة التكلفة نسبياً وتعتمد عليها الشركات الأميركية الناشئة والباحثون الأكاديميون على نطاق واسع.

وأدت قيود لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى انقسام في قطاع الروبوتات الأميركي؛ ففي مقابلات مع موقع "بيزنس إنسايدر"، رحبت الشركات الأميركية المصنعة بتوفير الحماية لها من المنافسين الصينيين المدعومين حكومياً، بينما حذر الباحثون والشركات الناشئة من أن فقدان الوصول إلى أجهزة بأسعار معقولة قد يتسبب في تأخر الولايات المتحدة أكثر في سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر، وهو قطاع تسيطر عليه الصين بالفعل.