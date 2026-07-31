المورد الرئيسي لهواتف أندرويد.. "كوالكوم" ترفع أسعار معالجاتها من 1 سبتمبر

أعلنت شركة كوالكوم بدأ تطبيق رفع أسعار جميع معالجاتها اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعويض الارتفاع الواسع في تكاليف سلسلة الإمداد، والتي لم تعد تقتصر على أسعار شرائح الذاكرة، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل تصنيع أشباه الموصلات.

وتعد "كوالكوم" المورد الرئيسي لمعالجات الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، لذلك يتوقع أن تنتقل هذه الزيادة تدريجياً إلى أسعار الهواتف التي ستطرح في الأسواق خلال الأشهر المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيانو آمون، خلال مؤتمر الشركة لإعلان نتائجها الفصلية للربع الثاني من العام الجاري، إن القرار يأتي استجابة مباشرة لارتفاع تكاليف الإنتاج، مضيفاً: "التكاليف ارتفعت، وبالتالي سترتفع الأسعار".

وبحسب "CNBC"، أوضحت كوالكوم، في نتائجها المالية، أن الضغوط التي تواجهها لا ترتبط فقط بالارتفاع الحاد في أسعار شرائح الذاكرة، وإنما تشمل أيضاً زيادة تكاليف تصنيع رقائق السيليكون، وعمليات التجميع، والاختبار، والتغليف المتقدم، إلى جانب المواد الخام المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات.

وأشار آمون إلى أن هذه الزيادات أثرت في هوامش أرباح الشركة خلال الفترة الحالية، واصفاً الأمر بأنه تأثير مؤقت تعمل الشركة على معالجته عبر رفع الأسعار، دون أن يكشف عن مستوى هامش الربح الذي تستهدف الوصول إليه بعد تطبيق الزيادة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن كوالكوم أخطرت عملاءها بزيادات بنسب من خانتين عشريتين على أسعار المعالجات التي سيتم شحنها اعتباراً من الأول من سبتمبر، بعدما أصبحت الشركة غير قادرة على امتصاص الارتفاع المتواصل في تكاليف مورديها، رغم محاولاتها البحث عن موردين بديلين لبعض المكونات.

كما أشارت تسريبات حديثة إلى أن الجيل المقبل من معالج كوالكوم الرائد قد تتجاوز تكلفته على الشركات المصنعة للهواتف 300 دولار، وهو ما قد يزيد الضغوط على أسعار الهواتف الرائدة مستقبلاً.